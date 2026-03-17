Ďalšia slovenská dlhoročná firma skrachovala. Pre obrovské dlhy putuje do konkurzu

Ilustračná foto: Profimedia

Martin Cucík
Firma Pyrobatys po dlhodobých problémoch končí v konkurze. Len na poistnom dlží viac ako 400 000 eur.

Dlhoročný výrobca protipožiarnych systémov z Batizoviec, firma Pyrobatys, je od dnešného dňa oficiálne v konkurze. Rozhodol o tom Okresný súd Prešov po podaní návrhu veriteľom, ktorým je Finančné riaditeľstvo SR.

Podtatranská spoločnosť Pyrobatys patrila medzi etablovaných dodávateľov protipožiarnych dverí, okien, uzáverov a požiarneho skla na Slovensku. Jej výrobky sa používali na mnohých stavbách po celej krajine, no v posledných rokoch firma čelila vážnym finančným problémom. 17. marca oficiálne vstúpila do konkurzu.

Poslalo ju tam Finančné riaditeľstvo SR, ktoré má voči firme nezaplatenú pohľadávku vo výške 142 365,39 eura. Druhým veriteľom je Sociálna poisťovňa, ktorej spoločnosť dlží podľa uznesenia 445 261,05 eura.

Veritelia sú vyzvaní, aby prihlásili svoje pohľadávky do 45 dní. Verejnosť sa následne dozvie všetky dlhy spoločnosti. Vyhlásením konkurzu sa firma stáva úpadcom, majetok prechádza pod správu konkurzného správcu a začína oficiálny proces uspokojovania veriteľov.

Problémy firmu sužovali dlhodobo

Počas finančnej krízy v roku 2009 sa spoločnosť ocitla v náročnej ekonomickej situácii, no vďaka úspešnej reštrukturalizácii dokázala udržať svoju prevádzku. V rokoch 2018 a 2019 urobila významný technologický krok a spustila vlastnú výrobu vrstvených protipožiarnych skiel.

Vyvinula pritom technológiu pre štandardné aj špeciálne typy, čím sa zaradila medzi málo firiem v Európe, ktoré dokážu takúto náročnú výrobu zvládnuť samostatne. Ani to však na zachránenie spoločnosti, ktorej história siaha až do roku 1970, nestačilo.

Od roku 2022 firma čelila výraznému rastu nákladov. Zvýšenie cien ocele, dreva, skla a energií značne oslabilo jej ekonomickú situáciu. Podľa verejne dostupných účtovných údajov z Finstatu sa jej tržby v roku 2023 znížili o viac ako 70 % oproti roku 2022 a spoločnosť skončila so stratou približne 155 000 eur.

V roku 2021 firma vykázala stratu takmer milión eur a v roku 2022 sa jej deficit zvýšil na viac ako 1,3 milióna eur. Napriek tomu, že v nasledujúcom roku dokázala stratu výrazne znížiť, nízke tržby už neumožnili obnoviť stabilitu firmy.

Lukratívne zákazky

Ako sme informovali, spoločnosť sa podieľala na zákazkách pre významné spoločnosti. Spolupracovala napríklad s firmou PPA Energo, dcérskou spoločnosťou holdingu PPA Controll, ktorá sa podieľala na dostavbe bloku 4 jadrovej elektrárne Mochovce a modernizácii elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Medzi ďalších klientov patrili Tatravagónka Poprad či Strabag, realizujúca diaľnice a cestnú infraštruktúru. Spoločnosť sa však napriek týmto zákazkám nepodarilo zachrániť. V súčasnosti je jediným vlastníkom firmy Jan Hudran. Jeho bývalí spoločníci firmu v roku 2017 opustili a založili spoločnosť Pyrobatys Bratislava.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V známom nákupnom centre skončila celá módna skupina, ale aj tradičná predajňa. Ľudí chodilo menej,…

Odporúčané články
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka

