Ďalšia krajina chce byť členom NATO, má to však háčik: Keby to bolo možné, žiadosť by sme podali už zajtra

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Členské štáty musia o pristúpení novej krajiny rozhodnúť jednohlasne.

Cyprus sa opäť pripravuje na možné členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO), oznámil tamojší prezident Nikos Christodulidis v rozhovore pre grécku televíziu Skai. Agentúra DPA zdôrazňuje, že sa tak vyjadril len niekoľko dní po tom, ako britskú vojenskú základňu Akrotiri, ktorá sa na ostrove nachádza, zasiahol dron, informuje TASR.

„Keby to bolo možné, žiadosť by sme podali už zajtra,“ povedal Christodulidis v rozhovore, ktorý televízia Skai zverejnila v noci na piatok. Cyprus sa podľa prezidenta na možné členstvo v NATO pripravoval už dlhšie. Práce podľa neho prebiehajú na vojenskej, operačnej a administratívnej úrovni, aby krajina mohla konať „hneď, ako to politické podmienky dovolia“.

Turecko nesúhlasí

Christodulidis však pripustil, že členstvo jeho krajiny v NATO v súčasnosti nie je možné v dôsledku dlhodobého postoja Turecka, ktoré ako člen NATO odmieta pristúpenie Cypru. DPA vysvetľuje, že členské štáty musia o pristúpení novej krajiny rozhodnúť jednohlasne.

Turecko neuznáva vládu Cyperskej republiky na tomto etnicky rozdelenom ostrove a ako jediná krajina na svete uznáva Severocyperskú tureckú republiku. Ostrov je od vpádu tureckej armády v roku 1974 rozdelený na južnú gréckojazyčnú časť, ktorú spravuje medzinárodne uznaná vláda, a samozvanú Severocyperskú tureckú republiku.

Súčasnú diskusiu o cyperskej žiadosti o členstvo v NATO vyvolal spomínaný dronový útok na britskú vojenskú základňu Akrotiri v blízkosti cyperského prístavného mesta Lemesos, ku ktorému došlo v noci na pondelok. Cyperské médiá s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje informovali, že drony mohli byť vypustené z Libanonu.

Podľa britskej vlády došlo len k menším škodám na jednom hangári. Incident napriek tomu vyvolal obavy z rizika, že Cyprus bude zasiahnutý dôsledkami pretrvávajúcej vojny na Blízkom východe, uvádza DPA.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trapas na policajnom prezídiu: Lučanskému vystavili pamätník, obsahuje však chybu a zvláštnu symboliku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac