Trapas na policajnom prezídiu: Lučanskému vystavili pamätník, obsahuje však chybu a zvláštnu symboliku

Na policajnom prezídiu v Bratislave sa objavila plastika venovaná bývalému prezidentovi Policajného zboru Milanovi Lučanskému, ktorý zomrel v roku 2020 po siahnutí si na život vo väzbe. Pôvodne sa hovorilo o buste, napokon však vzniklo umelecké dielo s názvom Padlý anjel.
Plastika bola odhalená na policajnom prezídiu a jej venovanie súvisí s iniciatívou rezortu vnútra vedeného ministrom Matúšom Šutajom Eštokom.
Roman Mikulec upozornil na chybu na pamätníku
Na pamätníku sa podľa bývalého ministra vnútra Romana Mikulca objavila chyba. Ako rok narodenia Milana Lučanského je na plastike uvedený rok 1968, bývalý policajný prezident sa však narodil v roku 1969.
Mikulec na sociálnej sieti upozornil aj na symboliku názvu diela. „Aké symbolické a hlúpe zároveň. A aké príznačné pre Matúša Pokaz Všetko. To, že dal spraviť pamätník Lučanskému na Prezídiu PZ, som už skritizoval. Ale, že mu dal vytesať nesprávny dátum narodenia a nazval pamätník PADLÝ ANJEL, to už je iná mozgová atletika,“ napísal.
Bývalý minister zároveň poukázal na význam pomenovania diela. „Označenie PADLÝ ANJEL sa používa na označenie človeka, ktorý bol kedysi čistý a dobrý, ale potom upadol, zlyhal alebo sa odklonil od dobra. Mimochodom, najznámejší padlý anjel je Lucifer,“ uviedol Roman Mikulec. Podľa neho tak názov pamätníka vyvoláva otázky o symbolike, ktorú má dielo pripomínajúce bývalého policajného prezidenta niesť.
Lučanský zomrel vo väzbe v roku 2020
Ako pripomína portál Pravda, bývalý prezident Policajného zboru Milan Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa deň predtým pokúsil siahnuť si na život v Ústave na výkon väzby v Prešove. Niekoľko týždňov predtým podstúpil operáciu po zranení, ktoré podľa vlastných slov utrpel v cele. Lučanský bol väzobne stíhaný v kauze Judáš. Po jeho smrti bolo trestné konanie zastavené.
Generálna prokuratúra SR v lete 2024 definitívne uzavrela vyšetrovanie jeho úmrtia. Vyšetrovanie dospelo k záveru, že išlo o smrť bez cudzieho zavinenia.
