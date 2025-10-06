Ďalšia kauza dostala stopku: Prokurátor zrušil obvinenia bývalým operatívcom NAKA za údajnú manipuláciu s odposluchmi

Dozorujúci prokurátor zrušil obvinenie proti bývalým operatívcom NAKA Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi, ktoré ich spájali s údajnou manipuláciou so sudcom pri schvaľovaní odposluchov.
Podľa informácií zistených portálom Aktuality bolo stíhanie zastavené ako nezákonné.
Policajná inšpekcia ich pôvodne obvinila zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a z marenia spravodlivosti. Podľa predchádzajúcich tvrdení mali v roku 2019 predložiť nepravdivé informácie sudcovi Krajského súdu v Bratislave, aby získali súhlas na nasadenie odposluchov v rámci vyšetrovania známej zločineckej skupiny zo západného Slovenska.
Advokát oboch bývalých policajtov, Peter Kubina, už po vznesení obvinenia tvrdil, že jeho klienti konali v súlade so zákonom a v rámci svojich právomocí.
Nahlásiť chybu v článku