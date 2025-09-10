Ďalší Slovák má dôvod na úsmev od ucha k uchu: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, toto boli jeho výherné čísla

Ilustračná foto: Picryl, Pexels

Nina Malovcová
Na výplatu už čakať nemusí.

Stačilo pár eur, trocha odvahy a šťastná náhoda. Aj takto sa dá zmeniť obyčajný deň na nezabudnuteľný. Hráč z Prešovského kraja totiž vďaka doplnkovej hre Eurojackpot JOKER získal výhru 50 000 eur a stal sa už 10. víťazom v prvom poradí v tomto roku.

Ako informovala spoločnosť TIPOS na svojom webe, výherná stávka bola uzatvorená ešte koncom augusta na jednom z predajných miest v Prešovskom kraji. Hráč požiadal o náhodnú jednotipovú stávku v lotérii Eurojackpot s doplnkovou hrou Eurojackpot JOKER a rozhodol sa, že si ju predplatí na 5 žrebovaní. Za svoju šancu na výhru zaplatil 15 eur.

Rozhodujúci bol piaty žreb

Šťastie sa usmialo až v poslednom, teda v piatom predplatenom žrebovaní, ktoré pripadlo na 9. september 2025. Vtedy padlo výherné šesťčíslie 8, 9, 4, 9, 0, 8, ktoré mal na svojom potvrdení aj výherca. Okrem jackpotovej výhry získal ešte počas tretieho žrebovania drobnú výhru 3 eurá.

Ilustračná foto: Pexels

Ako funguje Eurojackpot JOKER?

Eurojackpot JOKER je doplnková hra k medzinárodnej lotérii Eurojackpot. Žrebuje sa dvakrát týždenne, vždy v utorok a piatok. Účasť je podmienená uzatvorením aspoň jednej stávky v hlavnej lotérii. Doplnková hra stojí 1 euro na žrebovanie a garantovaná výhra v prvom poradí je 50 000 eur. Ak je výhercov viac, suma sa spravodlivo rozdelí.

TIPOS pripomína, že číselné lotérie sú určené len pre osoby staršie ako 18 rokov. Organizátor ako vždy dodáva: Hrajte zodpovedne, hrajte pre radosť.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
