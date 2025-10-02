Ďalší incident v Poľsku, odohrať sa mal v Baltskom mori: Ruská provokácia je na dennom poriadku, hovorí Tusk

Poľský premiér Donald Tusk upozornil na ďalší incident spojený s Ruskom, ktorý sa odohral v Baltskom mori. Uviedol to vo štvrtok počas samitu Európskeho politického spoločenstva v Kodani. Podľa jeho slov sú ruské provokácie v regióne takmer na dennom poriadku.
„Dostal som správu z Varšavy, máme ďalší incident, blízko štetínskeho prístavu… máme nové incidenty v našom regióne, myslím v Baltskom mori, každý týždeň, sú takmer každodenné,“ citovala Tuska agentúra Reuters. Informovala STVR na základe správy ČTK.
Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona by súčasťou európskej reakcie na pokračujúcu vojnu na Ukrajine mal byť silnejší tlak na tzv. ruskú tieňovú flotilu. Tá totiž umožňuje Moskve obchádzať sankcie zamerané na export ropy a poskytuje jej finančné zdroje na ďalšiu agresiu.
Hoci EÚ už zaviedla sankcie voči desiatkam takýchto lodí, kritici upozorňujú, že v praxi nedokážu efektívne zabrániť porušovaniu pravidiel. Francúzske úrady zároveň potvrdili, že ich vojaci v stredu pri pobreží Bretónska obsadili zhabaný tanker, ktorý je podľa nich súčasťou tejto flotily, a zadržali dvoch členov posádky.
Zelenskyj varuje, že Rusko je schopné narušiť vzdušný priestor kdekoľvek v Európe
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Rusko má kapacity narušiť vzdušný priestor kdekoľvek v Európe. Podľa neho bolo vždy cieľom Moskvy okrem dobytia Ukrajiny aj „rozbiť Západ a najmä Európu“, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a televízie Sky News.
„Ak sa Rusi odvážia vyslať drony proti Poľsku alebo porušiť vzdušný priestor severských európskych krajín, znamená to, že sa to môže stať kdekoľvek,“ povedal Zelenskyj na summite v Kodani.
„V západnej Európe aj na juhu potrebujeme rýchlu a efektívnu reakciu a obranné sily, ktoré vedia, ako sa vysporiadať s dronmi,“ dodal ukrajinský prezident a ponúkol vojnové skúsenosti Kyjeva na pomoc v boji proti tejto hrozbe.
Podľa Zelenského sú dronové útoky Moskvy znakom, že sa krajina cíti „dosť odvážne na to, aby eskalovala túto vojnu“. Dodal, že európske krajiny budú musieť spolupracovať, aby eskalácii zo strany Ruska zabránili.
