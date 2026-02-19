Ďalší hekerský útok na dôležitý slovenský web: Poslankyňa hovorí o citlivých únikoch, SNG nesúhlasí

Ilustračná foto: TASR (Pavel Neubauer)

Roland Brožkovič
TASR
Národná galéria zároveň odmietla medializované vyjadrenie poslankyne z PS.

Platforma webumenia.sk, prezentujúca online katalóg výtvarných diel, čelila v ostatných dňoch hekerským útokom. Informovala o tom Slovenská národná galéria (SNG), ktorá zároveň deklarovala, že po zistení podozrivých aktivít boli prijaté príslušné bezpečnostné opatrenia.

„Služba webumenia.sk je opäť štandardne sprístupnená verejnosti,“ uviedla SNG. Národná galéria zároveň odmietla medializované vyjadrenia poslankyne Národnej rady SR Dany Kleinert (PS), že napadnutím digitálnej infraštruktúry SNG vrátane Centrálnej evidencie diel výtvarného umenia (CEDVU) je ohrozené kultúrne dedičstvo Slovenska.

„Pokiaľ ide o CEDVU, tejto databázy sa hekerské útoky nijakým spôsobom nedotkli. Ide o oddelený informačný systém, ktorý nie je napojený na webumenia.sk,“ zdôraznila SNG v tlačovej správe. Poplašné vyjadrenia opozičnej poslankyne považuje za politizáciu s cieľom poškodiť meno SNG.

Problém riešia experti

Galéria uistila, že problémom hekerských útokov sa intenzívne zaoberajú experti. „Na zisťovaní príčin a odstraňovaní dôsledkov pracujú spoločne s odborníkmi z IT oddelenia SNG bezpečnostní technici CSITR – odboru ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) určeného na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov,“ oznámila.

Poslankyňa Dana Kleinert z PS. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Rovnako sa ohradila voči Kleinertovej tvrdeniam o podceňovaní kybernetického nebezpečenstva. „V súčasnosti prijímame systémové opatrenia, ktoré posilnia ochranu všetkých digitálnych nástrojov galérie. Postupujeme v súlade s odporúčaniami odborníkov a platnými bezpečnostnými štandardmi,“ uviedla SNG.

Opozičná poslankyňa a členka Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá vo štvrtok informovala, že v online priestore sú verejne prístupné citlivé informácie o infraštruktúre SNG vrátane mapy systémov, architektúre siete či screenshoty viacerých domén i digitálnych nástrojov.

Poslankyňa vyjadrila obavu, že v prípade napadnutia CEDVU – hlavnej databázy pre evidenciu umeleckých diel vo verejných zbierkach na Slovensku, môže byť v priamom ohrození kultúrne dedičstvo SR. Za spôsobenými incidentmi vidí Kleinert neschopnosť a systémové zlyhania súčasného vedenia galérie. Ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS) vyzvala nariadiť v SNG bezpečnostný audit.

