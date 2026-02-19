Slovenské deti možno čaká zákaz sociálnych sietí: Hovorí o tom už aj prezident, takto by to mohlo vyzerať

Roland Brožkovič
TASR
Hlava štátu zároveň tvrdí, že sa treba zamerať aj na to, ako zabezpečiť plnenie zákazu.

Slovensko by sa malo pridať ku skupine krajín, ktoré chcú zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov. Pre médiá to vo štvrtok uviedol prezident SR Peter Pellegrini v indickom Naí Dillí, kde sa koná samit na tému umelej inteligencie (AI).

Francúzsky prezident Emmanuel Macron na podujatí zdôraznil potrebu ochrany detí nielen pred AI, ale aj pred „digitálnym zneužívaním“, informuje osobitná spravodajkyňa TASR. Pellegrini o téme zákazu sociálnych sietí pre deti hovoril vo štvrtok s Macronom, španielskym premiérom Pedrom Sánchezom i gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom.

Už je rozhodnuté

„Tieto tri krajiny už sú pevne rozhodnuté a pripravujú legislatívu. Niektorí ju už aj majú,“ poznamenal. Predpokladá, že k zákazu sa budú postupne pridávať ďalšie krajiny. Prezident je presvedčený, že Slovensko by sociálne siete malo deťom zakázať. Dôvodom je podľa neho napríklad psychický stav mladých či zvýšenie incidentov rôznych psychických porúch u mladej generácie.

Hlava štátu zároveň tvrdí, že sa treba zamerať aj na to, ako zabezpečiť plnenie zákazu. „Na jednej strane môže vláda zákonom zakázať alebo neumožniť deťom prístup na sociálne siete, ale na druhej strane sa musíte s tými, ktorí tie technológie prevádzkujú, dohodnúť, ako to budú garantovať a akým spôsobom sa to technologicky bude dať zabezpečiť,“ povedal Pellegrini.

Očakáva preto, že technologické firmy prevádzkujúce sociálne siete budú spolupracovať a s vládami hľadať najoptimálnejšie riešenie. „V prípade, že nie, príde opäť ku konfliktu medzi tými, ktorí technológie majú, a vládami, ktoré to budú chcieť regulovať,“ poznamenal prezident. Povolenie na používanie sociálnych sietí by podľa prezidenta mohlo prísť s vydaním občianskeho preukazu v 15. roku veku.

Minister školstva Tomáš Drucker si myslí, že zákaz sociálnych sietí nebude stačiť. Zhodol sa s prezidentom, že je potrebné vyriešiť aj technickú stránku zákazu. „Musíme to postaviť na európskom riešení, pretože predsa len 500-miliónový kontinent s ekonomickou silou je iný hráč vo vzťahu k veľkým gigantom ako Slovensko,“ podotkol.

Drucker zároveň uviedol, že do júna chce prísť s legislatívou, ktorá sa bude zameriavať na tzv. deradikalizáciu v online svete. Ide napríklad o extrémistické a fašistické prejavy či prejavy nenávisti voči ženám. „To sú problémy, ktoré sú v podhubí vo virtuálnom svete, ale na konci sa prejavujú vo fyzickom, reálnom svete,“ upozornil.

Riziko vidí aj v umelej inteligencii, ktorou je tvorený umelý obsah a ľudia tak majú problém rozoznať realitu. Podľa Druckera nebude stačiť len regulácia v oblasti označovania takéhoto obsahu. „Drvivá väčšina ľudí nie je schopná rozpoznať realitu od fikcie. To ohrozuje demokracie,“ povedal minister.

