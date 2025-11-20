Cudzinci hodnotili Bratislavu: Prekvapí vás, čo sa im tu páči najviac, turisti naše hlavné mesto milujú

Zahraniční návštevníci hodnotia Bratislavu pozitívne. Viac ako polovica sa plánuje do slovenskej metropoly vrátiť. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB) na vzorke 7237 respondentov z 11 európskych krajín, ktoré sú pre Bratislavu z pohľadu cestovného ruchu dôležité.
„Výsledky prieskumu potvrdzujú, že Bratislava má silný potenciál opakovaných návštev, no pre jeho naplnenie je dôležité rozvíjať produkty a zážitky, ktoré podporia dlhší pobyt návštevníkov,“ skonštatovala predsedníčka predstavenstva BTB Nina Erneker.
Pozitívna emócia prevláda
Pozitívnu emóciu s návštevou hlavného mesta vyjadrilo 85 percent respondentov, desať percent malo neutrálny postoj a zvyšných päť percent hodnotilo svoju skúsenosť negatívne. Stráviť v Bratislave viac dní si vie predstaviť 57 percent návštevníkov a 51 percent plánuje návrat do troch rokov. Návštevníci oceňujú blízkosť, kompaktnosť, dostupnosť, históriu a architektúru mesta.
Z prieskumu tiež vyplynulo, že 77 percent z tých, ktorí Bratislavu ešte nenavštívili, nevidí žiadne bariéry v tom, aby si ju v budúcnosti vybrali za cieľ svojej cesty. Zároveň 59 percent ju plánuje navštíviť v blízkej dobe. Len 2,7 percenta opýtaných Bratislavu navštíviť neplánuje, avšak viac ako polovicu z tejto skupiny je možné podľa výsledkov prieskumu ovplyvniť lepšou komunikáciou a zvýšením povedomia o meste.
„Bratislava netrpí negatívnym imidžom, ale nízkou znalosťou značky. To znamená, že imidž mesta má zdravé základy a ľudia, ktorí ho poznajú, ho vnímajú pozitívne. Kľúčom do budúcnosti je zvýšiť povedomie o Bratislave,“ podotkla Erneker.
Cieľom prieskumu bolo zistiť, ako zahraniční návštevníci vnímajú Bratislavu. Výsledky zachytávajú nielen štatistické údaje, ale aj motivácie, postoje a vnímanie mesta z pohľadu ľudí, ktorí Bratislavu už navštívili, aj tých, ktorí s ňou zatiaľ nemajú osobnú skúsenosť.
