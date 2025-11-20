Cudzinci hodnotili Bratislavu: Prekvapí vás, čo sa im tu páči najviac, turisti naše hlavné mesto milujú

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
Cieľom prieskumu bolo zistiť, ako zahraniční návštevníci vnímajú Bratislavu.

Zahraniční návštevníci hodnotia Bratislavu pozitívne. Viac ako polovica sa plánuje do slovenskej metropoly vrátiť. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB) na vzorke 7237 respondentov z 11 európskych krajín, ktoré sú pre Bratislavu z pohľadu cestovného ruchu dôležité.

„Výsledky prieskumu potvrdzujú, že Bratislava má silný potenciál opakovaných návštev, no pre jeho naplnenie je dôležité rozvíjať produkty a zážitky, ktoré podporia dlhší pobyt návštevníkov,“ skonštatovala predsedníčka predstavenstva BTB Nina Erneker.

Pozitívna emócia prevláda

Pozitívnu emóciu s návštevou hlavného mesta vyjadrilo 85 percent respondentov, desať percent malo neutrálny postoj a zvyšných päť percent hodnotilo svoju skúsenosť negatívne. Stráviť v Bratislave viac dní si vie predstaviť 57 percent návštevníkov a 51 percent plánuje návrat do troch rokov. Návštevníci oceňujú blízkosť, kompaktnosť, dostupnosť, históriu a architektúru mesta.

Foto: Pexels

Z prieskumu tiež vyplynulo, že 77 percent z tých, ktorí Bratislavu ešte nenavštívili, nevidí žiadne bariéry v tom, aby si ju v budúcnosti vybrali za cieľ svojej cesty. Zároveň 59 percent ju plánuje navštíviť v blízkej dobe. Len 2,7 percenta opýtaných Bratislavu navštíviť neplánuje, avšak viac ako polovicu z tejto skupiny je možné podľa výsledkov prieskumu ovplyvniť lepšou komunikáciou a zvýšením povedomia o meste.

„Bratislava netrpí negatívnym imidžom, ale nízkou znalosťou značky. To znamená, že imidž mesta má zdravé základy a ľudia, ktorí ho poznajú, ho vnímajú pozitívne. Kľúčom do budúcnosti je zvýšiť povedomie o Bratislave,“ podotkla Erneker.

Cieľom prieskumu bolo zistiť, ako zahraniční návštevníci vnímajú Bratislavu. Výsledky zachytávajú nielen štatistické údaje, ale aj motivácie, postoje a vnímanie mesta z pohľadu ľudí, ktorí Bratislavu už navštívili, aj tých, ktorí s ňou zatiaľ nemajú osobnú skúsenosť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac