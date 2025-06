Chytila sa ho panika a bol nervózny. Herec z Dunaja priznal, čo nezvyčajné urobil krátko pred narodením bábätka

Hviezdy markizáckeho Dunaja, k vašim službám, medzi ktorými preskočila iskra aj mimo kamier, sa vybrali na netradičnú dovolenku do ďalekého zahraničia. A hoci pre mnohých nejde o nič nezvyčajné, pre herca ide o niečo, čo ani zďaleka nebolo uňho časté. Zamilovaná dvojica sa rozhodla stráviť niekoľko dní na Srí Lanke a načerpať novú energiu na príjemné, no zároveň náročné obdobie, ktoré ich čaká. Privedú totiž na svet nového človiečika, ktorý zmení ich život, vďaka čomu im pribudne nová zodpovednosť.

Láska medzi nimi vzplanula na pľaci i v súkromí. Reč je o Jakubovi Jablonskom, ktorý si v úspešnej ságe zahral židovského chlapca Dávida a Petre Dubayovej, ktorá stvárnila predavačku Evu. Aj keď si mnohí mysleli, že ide len o románik s krátkym trvaním, zmenili názor potom, čo vyplávalo na povrch herečkino tehotenstvo. Pár sa na rodičovské povinnosti teší, no keďže tušia, že to nebude jednoduché, dopriali si pár dní voľna v exotike.

Myslel si, že to nevydrží

Aj keď by relax s vyloženými nohami v dnešnej uponáhľanej dobe privítal takmer každý, Jakub je iný. Ako o sebe prezradil v príspevku na sociálnej sieti, ide o aktívneho človeka, ktorý musí byť stále v pohybe. Miluje svoju prácu a zdá sa, že nevie oddychovať so založenými rukami a nič nerobiť. Pre svoju lásku však spravil výnimku.

„Tí, čo ma poznajú, vedia, že oddychovať pre mňa nikdy nebolo ľahké. Milujem svoju prácu a pracovné nasadenie. Doslova sa cítim šťastne, keď behám z projektu do projektu a to, čo by pre niekoho iného bolo už priveľa, je pre mňa radosťou. Takže… Keď sa v takomto tempe blíži voľno, vždy vyhľadávam aktívne a dobrodružné dovolenky,“ vyšiel s pravdou von na Instagrame a dodal, že má rád výlety plné diskomfortu a cestovania, vďaka ktorým ožije.

Následne priznal, že sa necítil vo svojej koži, keď sa ocitol na dovolenke, kde je na prvom mieste odpočinok. „Je celkom jasné, že keby ma niekto zavolal na dovolenku, kde sa desať dní nič nerobí, len dobre papá a relaxuje, tak by ma chytila mierna panika, že nevydržím a budem nervózny. Nuž, a to sa aj stalo. Avšak ten niekto, kto to navrhol, som bol ja,“ priznal Jakub, ktorý chcel Petre a celkovo im obom dopriať zaslúžený oddych a nečerpanie síl pred príchodom očakávanej radosti.

„A v neposlednom rade sa postarať o to, aby sme sa mohli naplno venovať sebe navzájom, takže bolo nutné, aby sa o všetko ostatné tentokrát postarali iní,“ dodal herec, ktorý miluje vysoké pracovné tempo a vybral sa so svojou polovičkou na ajurvédsky pobyt na Srí Lanku. Nemôže si ho vynachváliť. „Ak niekedy dospejete do bodu, že cítite, ako vás vaše telo prosí o pauzu a návrat k sebe, toto je to, čo hľadáte. Každodenné masáže a procedúry kontrolované pozorným očkom pána doktora, neskutočne chutné jedlo, najmilší ľudia, ktorí majú radosť zo svojej práce,“ zdôraznil umelec.

Naučil sa odpočívať