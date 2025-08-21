Chorvátsky suvenír pobavil ľudí: Na taške svieti nápis s chybou, ktorú si mnohí ani nevšimnú, nechceli by ste ju

Na dovolenke v populárnych destináciách na nás vyskakujú suveníry jedna radosť. A inak to nie je ani v milovanom Chorvátsku. Je to skvelé, ak si chcete odniesť domov spomienku na príjemné chvíle alebo niekoho potešiť maličkosťou. Na internete však koluje nie veľmi vydarená taška, ktorá ľudí dobre pobavila a je milou pripomienkou, prečo by sme mali čítať pozorne.
Magnetky, šálky, tričká či tašky s motívom miesta, kde sa práve nachádzate, sú povinnou výbavou hádam každého jedného obchodu so suvenírmi v známych letných destináciách. Keď najbližšie budete niečo z toho kupovať, dobre si všímajte nápisy. Pretože ak tak urobíte v zhone, možno na vás bude doma čakať nepríjemné prekvapenie. Napríklad, ak by ste si ulovili túto parádnu tašku, ktorá sa objavila na sociálnej sieti X.
#hrvatibezkonteksta pic.twitter.com/gTzKGJSbyK
— Hrvati bez konteksta (@utjecajnik) August 18, 2025
Zabudnite na Chorvátsko
Chorvátska meme stránka Hrvati bez konteksta šírila fotografiu so slamenou kabelkou a výrazným nápisom, všimol si miestny portál Folder. „From Cratia with ❤,“ svieti na nej červenou farbou. Tak schválne, všimli ste si, čo nesedí?
Nápis, ktorý mal znamenať „Z Chorvátska s láskou“ však nevyšiel úplne podľa predstáv. Zo slovka Croatia totiž jeho autorovi vypadlo písmeno „o“. No vyzerá to tak, že aj napriek tomu sa dostala do obchodu a čaká na svojho nového majiteľa.
„Fakt unikát,“ zhodnotil jeden z komentujúcich. Niekto ďalší len pridal smejúcich sa smajlíkov.
Treba však uznať, že skutočne ide o unikát a práve takýto jedinečný suvenír môže mať niekedy väčšiu hodnotu než tie, ktoré kolujú po svete v tisíckach rovnakých kusov.
