Chorvátsky suvenír pobavil ľudí: Na taške svieti nápis s chybou, ktorú si mnohí ani nevšimnú, nechceli by ste ju

Foto: X (Hrvati bez konteksta) / ilustračná: pxhere

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Len dúfame, že sa táto taška nezapáčila niekomu, kto nevie dobre po anglicky. 

Na dovolenke v populárnych destináciách na nás vyskakujú suveníry jedna radosť. A inak to nie je ani v milovanom Chorvátsku. Je to skvelé, ak si chcete odniesť domov spomienku na príjemné chvíle alebo niekoho potešiť maličkosťou. Na internete však koluje nie veľmi vydarená taška, ktorá ľudí dobre pobavila a je milou pripomienkou, prečo by sme mali čítať pozorne. 

Magnetky, šálky, tričká či tašky s motívom miesta, kde sa práve nachádzate, sú povinnou výbavou hádam každého jedného obchodu so suvenírmi v známych letných destináciách. Keď najbližšie budete niečo z toho kupovať, dobre si všímajte nápisy. Pretože ak tak urobíte v zhone, možno na vás bude doma čakať nepríjemné prekvapenie. Napríklad, ak by ste si ulovili túto parádnu tašku, ktorá sa objavila na sociálnej sieti X.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Nočná mora na Jadrane: Obľúbená chorvátska pláž sa topí vo výkaloch. Neodporúča sa vstupovať do mora
2.
Z chorvátskeho ostrova vyháňajú turistov: Miestni sú rozčúlení, dovolenkárov majú plné zuby. Bez povolenia im vlezú aj do domu
3.
Turista na chorvátskej pláži svojou vynaliezavosťou pobavil internet: Keď uvidíte, ako vošiel do mora, padnete na kolená
Zobraziť všetky články (241)

Zabudnite na Chorvátsko

Chorvátska meme stránka Hrvati bez konteksta šírila fotografiu so slamenou kabelkou a výrazným nápisom, všimol si miestny portál Folder. „From Cratia with ❤,“ svieti na nej červenou farbou. Tak schválne, všimli ste si, čo nesedí?

Nápis, ktorý mal znamenať „Z Chorvátska s láskou“ však nevyšiel úplne podľa predstáv. Zo slovka Croatia totiž jeho autorovi vypadlo písmeno „o“. No vyzerá to tak, že aj napriek tomu sa dostala do obchodu a čaká na svojho nového majiteľa.

„Fakt unikát,“ zhodnotil jeden z komentujúcich. Niekto ďalší len pridal smejúcich sa smajlíkov.

Treba však uznať, že skutočne ide o unikát a práve takýto jedinečný suvenír môže mať niekedy väčšiu hodnotu než tie, ktoré kolujú po svete v tisíckach rovnakých kusov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mesačný nájom len 273 eur: Našli sme superlacné miesto, kde sa vám bude pracovať jedna…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac