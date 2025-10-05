Chodíš ešte k „šenkárovi“? Slová v tomto kvíze používala aj tvoja prababička. Stavíme sa, že nevieš, čo znamenajú!

Budete si musieť poradiť s významom archaizmov, historizmov a zastaraných slov. A ak vám treba pripomenúť, ktorý termín označuje čo, tu je jednoduché vysvetlenie.
Archaizmy sme nahradili modernejšími slovami. Historizmy zanikli, pretože označovali niečo (ľudí, predmety či profesie), čo v dnešnej spoločnosti už neexistuje. Taký dvoran či pionier je teda historizmus, zatiaľ čo archaické slovo švec sme nahradili výrazom obuvník.
Napokon, archaizmy a zastarané slová sú si veľmi podobné — s tým rozdielom, že zastarané slová sa občas ešte v dnešnej slovnej zásobe objavia. Napríklad, vaša babička možno kúpi kyticu a napíše, že domov nesie „bukrétu“. A to je všetko, čo pred začiatkom kvízu potrebujete vedieť. Koľko bodov sa vám podarí získať?
