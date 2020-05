Chlapci našli pri stavaní bunkra počas karantény zlaté tehličky. Poklad má hodnotu desiatky tisíc eur

Len málokto z nás sa v detstve skutočne zamýšľal nad tým, čo by asi urobil v prípade, keby pri obyčajnom hraní sa na hľadanie pokladu niečo také skutočne aj našiel. Samozrejme, je to normálne, pretože šance na nájdenie cenného pokladu sú často veľmi minimálne. Dvaja bratia z Anglicka sú však výnimkou potvrdzujúcou pravidlo.

Počas uplynulých dní, keď bola v mnohých kútoch sveta (vrátane Slovenska) ešte karanténa, si mnohí z nás krátili čas rôznymi spôsobmi. Deti však mali možností podstatne viac a mnoho ich prežilo hraním sa. Tento spôsob „zabíjania nudy“ sa však nesmierne vyplatil dvojici bratov z Anglicka, ktorá so svojimi rodičmi trávila karanténne opatrenia na dovolenke v Paríži. Ako informuje portál LAD Bible, počas obyčajného stavania detskej pevnosti sa im totiž podarilo nájsť pomerne hodnotny poklad.

Bunker v hodnote 80-tisíc eur

Chlapci, ktorých identita nebola zverejnená, sa rozhodli skrátiť si množstvo voľného času počas koronavírusovej karantény obyčajným stavaním bunkra z plachiet. Ich otec im podľa BBC poradil, že použiť môžu aj prestieradlá jeho zosnulej matky, ktoré sa v rodinnom dovolenkovom sídle vo Vendôme neďaleko Paríža nachádzali v jej starej izbe.

Dvaja chlapci preto išli do izby starej mamy, vzali plachty, pričom z nich vypadli aj dva pomerne ťažké predmety. Nevenovali tomu pozornosť a to, čo vypadlo, položili naspäť, odkiaľ brali aj plachty.

Neskôr, keď už mali bunker z plachiet hotový, povedali otcovi, že niečo zvláštne z nich vypadlo v babkinej izbe. Poslal ich, aby mu to doniesli ukázať. V tej chvíli si to neuvedomil a najskôr si myslel, že išlo o dva držiaky na nože. Predsa len ale odoslal fotky aj do aukčnej spoločnosti. Tí mu odpísali, že nejde o žiadne držiaky na čepele, ale o zlaté tehličky o celkovej váhe 2 kilogramy (1 kilogram vážila jedna tehlička).

Samozrejme, otec si dal objavený poklad oceniť odborníkmi a tí nájdené zlaté tehličky ohodnotili na sumu viac ako 80-tisíc eur. Pri predaji v dražbe môžu dokonca nadobudnúť až hodnotu 100-tisíc eur.

Pravosť tehličiek zlata potvrdil aj doklad o kúpe z roku 1967, ktorý našli medzi vecami starej mamy, kde boli uložené aj staré plachty. Chlapci si tak prilepšili o celkom slušnú sumu. Ako prezradil ich otec, jeho dvaja synovia by boli najradšej, keby im otec za peniaze z predaja zlatých tehál nechal postaviť bazén za domom v Anglicku.