Chlad pritvrdí: Dnešná noc môže byť najhoršia z celého týždňa, teploty prudko klesnú. Víkend prinesie ďalšiu zmenu

Mrazy, ktoré zasiahli Slovensko už v utorok, sa v najbližších hodinách ešte prehĺbia. Najkritickejšie podmienky sa očakávajú počas nadchádzajúcej noci, keď teploty klesnú výrazne pod nulu aj v nížinách.
Ako upozorňuje portál iMeteo, do našej oblasti naďalej prúdi veľmi chladný vzduch od severovýchodu, ktorý spôsobí ďalší pokles teplôt a môže vážne ohroziť rozkvitnuté ovocné stromy.
Mráz zasiahne aj nížiny
Obloha bude v noci prevažne jasná až polooblačná, čo v kombinácii s prúdením studeného vzduchu vytvorí ideálne podmienky na výrazné ochladenie. Nočné teploty klesnú na 1 až -4 °C, v dolinách a kotlinách môže byť ešte chladnejšie, lokálne až okolo -9 °C.
Práve táto noc patrí podľa meteorológov k najrizikovejším pre ovocinárov. Mrazy zasiahnu aj oblasti, kde sa úroda už nachádza v pokročilej fáze kvitnutia, čo môže viesť k výrazným škodám. Na severe Slovenska sa môže ojedinele vyskytnúť aj slabé sneženie s úhrnom do 1 cm.
Meteorológovia preto pre viaceré lokality vydali výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne od štvrtka 22.00 h do piatka 8.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Vo výške dve metre nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus jeden až mínus šesť stupňov Celzia. Očakávaný mráz v dvoch metroch nie je v danej ročnej dobe a oblastiach zriedkavý a môže poškodiť vegetáciu,“ upozornili meteorológovia.
Od západu dorazí oblačnosť
Piatkové ráno bude síce mrazivé, no spočiatku jasné až polooblačné. Situácia sa však začne meniť už počas dopoludnia. Od západu začne rýchlo pribúdať oblačnosť v súvislosti so studeným frontom, ktorý sa presúva z východného Nemecka nad Česko a Rakúsko.
V týchto krajinách prináša front dážď, prehánky, lokálne búrky aj sneženie. Nad Slovenskom bude postupne slabnúť a rozpadávať sa, no jeho okraj zasiahne najmä západ územia. Popoludní a k večeru sa tak na krajnom západe, najmä na Záhorí a v oblasti Bratislavy, očakáva slabý dážď alebo prehánky s úhrnom do 2 mm.
Denné teploty zostanú nízke, oteplenie príde až cez víkend
Denné maximá vystúpia len na 7 až 12 °C. Vo vyšších horských polohách nad 1 500 metrov bude naďalej mrznúť, teploty sa budú pohybovať okolo -2 °C. Vietor bude väčšinou slabý, na juhozápade môže popoludní prechodne zosilnieť a dosiahnuť rýchlosť do 20 km/h.
Počas soboty by sa však mala situácia začať meniť. Obloha sa vyjasní a teploty začnú opäť stúpať, pričom sa môžu dostať až k 16 °C. Rozdiely budú aj medzi regiónmi. Na západe Slovenska, vrátane Bratislavy a Trnavy, sa očakávajú teploty okolo 10 °C. Na severe, napríklad v okolí Žiliny či Martina, bude chladnejšie, približne 5 až 6 °C. Najnižšie denné teploty sa očakávajú vo vysokohorských oblastiach, napríklad v Poprade len okolo 3 °C.
