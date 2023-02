Granule im pomaly ubližujú: Ak chcete svojim psom zachrániť žalúdok, dávajte im toto

Tak, ako sa o pestrosť vlastného jedálnička staráme my ľudia, mali by sme sa starať aj o stravu našich psích miláčikov. O tom, čo by sme im mali a nemali dávať jesť, sa popísalo už veľa. Najnovšia štúdia fínskych vedcov však potvrdila, že niektoré potraviny sú pre psí žalúdok viac než prospešné a dokonca im môžu aj zachrániť život.

Druh, kvalita, ale aj množstvo potravy má na zdravie psov významný vplyv už od šteňacieho veku. Práve granule, ktorými svoje novonadobudnuté šteniatka majitelia kŕmia, a teda najmä ich kvalita, môže v mnohých ohľadoch prispievať k vyššiemu riziku vzniku žalúdočných a tráviacich ťažkostí v ich dospelosti.

Pestrá strava je základom zdravia aj u psov

Samozrejme, ak svojim šteňacím kamarátom dávate granule nie tej najvyššej kvality, stále sa prípadná napáchaná škoda na ich žalúdkoch dá napraviť. Ako prevencia môže fungovať rozmanitá strava, ale napríklad aj zvyšky nášho jedla od stola, informuje web Smithsonian Magazine.

Tím vedcov z Helsinskej univerzity hľadal súvislosti medzi stravou psov a zažívacími problémami, ktoré zahŕňajú zvracanie, hnačky alebo iné nevoľnosti. Vedci výskum vykonali na základe analýzy stravovacích návykov viac než 7-tisíc psov.

Z výsledkov vyplýva, že šteniatka, ktoré mali vždy pestrú stravu, ktorá zahŕňala napríklad aj zbytky ľudského jedla, mali v dospelosti menej problémov s trávením než tie, ktoré boli na suchej psej strave.

Neverte všetkému, čo o granulách hovoria výrobcovia

„Komerčné krmivá pre psy výrobcovia prezentujú ako komplexnú a vyváženú stravu, čo vytvára dojem, že pre majiteľov je veľmi ťažké pripraviť im niečo, čo by bolo rovnako kvalitné. Zistili sme, že rozmanitosť je pre psov dôležitá. Nikto by nedával 12 rokov rovnaké jedlo dieťaťu, tak prečo by to u psov malo byť inak,“ komentovala výsledky štúdie jej spoluautorka a veterinárka Anna Hielm-Björkman.

Ak teda chcete pre svojich štvornohých psích miláčikov len to najlepšie, zamerajte sa na pestrosť. Kŕmiť ich môžete surovým čerstvým mäsom, vnútornosťami, rybami, surovými vajciami, ale aj zeleninou či niektorými druhmi ovocia. Ako fínski vedci zistili, šteniatka, ktoré majú pestrú stravu pozostávajúcu z vyššie uvedených zložiek, majú až o 22 % nižšie riziko zažívacích problémov v budúcnosti. Podobne sú na tom aj šteniatka, ktorým ich majitelia dávajú zbytky svojho nedojedeného jedla. U takýchto psíkov je riziko dokonca ešte nižšie, a síce 23 %.

Budú potrebné ďalšie výskumy

Vedecký tím ale zároveň upozorňuje, že tieto dáta poukazujú na koreláciu medzi určitou stravou a určitým stavom zažívania. Zatiaľ teda nemôžu stopercentne potvrdiť, či skutočne vzťah medzi psími granulami a zažívacími ťažkosťami existuje.

Dodávajú však, že granule všeobecne obsahujú viac sacharidov, ktoré môžu spôsobovať problémy. Hľadajte preto najmä tie, ktoré sú kvalitnejšie, stačí sa pozrieť na zloženie produktu.