Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní

Berlínsky múr začali stavať 13. augusta 1961.

Tim Marshall dokázal o múroch, ktoré rozdeľovali a dodnes rozdeľujú svet, napísať celú knihu. Jeden z najznámejších múrov modernej histórie sa nachádzal na európskom kontinente. Vlastne obkolesoval len jediné mesto a aby sme boli ešte presnejší, išlo v skutočnosti len o polovicu tejto metropoly. Berlínsky múr začali stavať presne pred 64 rokmi.

Berlínsky múr je najpríznačnejším symbolom série udalostí, ktoré nazývame spoločne studenou vojnou. Priamo demonštruje bipolárne rozdelený svet, v ktorom sa ľudstvo ocitlo bezprostredne po ukončení druhej svetovej vojny, informuje portál Berlin. Berlínsky múr vznikol za jedinú noc. Tomu, že civilizáciu rozdelí „železná opona“, však nasvedčovali už momenty pred 13. augustom 1961.

Foto: interez.sk

Okrem politických dôvodov, zohrala dôležitú úlohu aj migrácia obyvateľstva. Začiatkom 60. rokov hrozilo, že by sa z východnej časti Berlína mohlo stať mesto duchov. Medzi rokmi 1946 až 1961 totiž z Nemeckej spolkovej republiky emigrovali do Západného Nemecka asi tri milióny ľudí. Väčšina z nich utekala do sveta kapitalizmu práve cez Berlín.

10 316 dní

Ako píše CNN, berlínsky múr vyrástol za jedinú noc z 12. na 13. augusta 1961. Ozbrojené jednotky NDR obsadili hranicu západného Berlína a prerušili spojenie medzi oboma časťami metropoly. Múr vo fyzickej podobe vznikol počas nasledujúcich mesiacov.

Vyrástol priamo na uliciach, rozdelil rodiny, priateľov, stál v tesnej blízkosti domov, odkiaľ sa ľudia pozerali na svet, ktorý mali na dosah ruky, no vstúpiť doň mohli len s ohrozením vlastného života. Takto sa v Berlíne žilo 10 316 dní. Nezmenili to ani slová J. F. Kennedyho, keď v júni 1963 vo svojom prejave povedal legendárnu vetu Ich bin ein Berliner.

  • Berlínsky múr bol dlhý 155 km
  • 43 km múru tvorilo hranicu medzi východným a západným Berlínom
  • 112 km oddeľovalo západný Berlín od územia Nemeckej demokratickej republiky (Brandenbursko)
  • Múr bol vysoký v priemere 3,6 metra a široký 1,2 metra
  • Po celom obvode sa nachádzalo viac ako 300 strážnych veží a 20 vojenských bunkrov
