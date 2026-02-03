Chcel vyskúšať, čo sa stane: Žiak základnej školy v Trnave zapálil sprej, plamene zasiahli spolužiačku

Nina Malovcová
Hra so sprejom a zapaľovačom sa vymkla kontrole.

V jednej z trnavských základných škôl došlo počas vyučovania k incidentu, ktorý mohol mať oveľa vážnejšie následky. Nezodpovedné správanie žiaka priamo v triede viedlo k zraneniu jeho spolužiačky, ktorú zasiahol plameň.

Podľa informácií TV Markíza sa udalosť odohrala na Základnej škole s materskou školou na Ulici Maxima Gorkého v Trnave. Deviatak si do triedy priniesol sprej a zapaľovač a rozhodol sa ich vyskúšať skombinovať. Nešlo o súčasť vyučovania ani o pokus pod dohľadom pedagóga, ale o samovoľnú iniciatívu žiaka počas hodiny.

Oheň sa rozšíril smerom k laviciam

Chlapec najskôr zapálil zapaľovač a následne začal striekať plyn zo spreja do plameňa. Situácia sa však veľmi rýchlo vymkla spod kontroly. Oheň sa rozšíril po triede a zasiahol spolužiačku sediacu v blízkosti.

Plameň dievčaťu spálil značnú časť vlasov. Hoci neutrpelo vážne popáleniny, išlo o mimoriadne nebezpečnú situáciu, ktorá mohla skončiť podstatne horšie.

Celou udalosťou sa už zaoberá polícia, ktorá zisťuje presný priebeh incidentu. Súčasťou vyšetrovania je aj preverovanie, či sa na nebezpečnom správaní podieľal niekto ďalší z triedy, alebo išlo výlučne o individuálne zlyhanie jedného žiaka.

