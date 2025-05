Chcel peniaze, odišiel s hanbou: Bratislavské bistro pobavilo internet. Zo záznamu z vlámania urobili scénu ako z komédie

Krádež je spravidla dôvodom na zlosť, no niekedy sa z nej stane neplánovaný kabaret. Presne to sa stalo v Bratislave, kde sa istý nešikovný zlodej pokúsil vlámať do bistra Kalifornan. Jeho konanie zachytili bezpečnostné kamery a reakcia podniku na sociálnych sieťach pobavila desiatky tisíc ľudí.

Upravené video neúspešnej lúpeže zverejnil oficiálny profil bistra Kaliforňan. Okrem doplnenej hudby a pridaných emotikonov pridali aj vtipný komentár. Všetko s takou dávkou nadhľadu, že by sa z toho dalo robiť aj internetové meme.

Prišiel zamaskovaný a svietil si do pokladnice baterkou

Na zázname je vidieť, ako do prevádzky v noci vchádza muž s rúškom na tvári a so šiltovkou na hlave. Svieti si baterkou a mieri rovno k pokladnici, kde zjavne dúfa, že nájde peniaze. Pokladnica je však prázdna. Podnik totiž hotovosť v priestoroch nenecháva, čo sa dotyčný veľmi rýchlo dozvedel. Po chvíli márneho prehrabávania sa nakoniec uspokojí len s niekoľkými drobnými. Pri odchode sa dokonca pozrie priamo do kamery.

Majitelia bistra sa rozhodli reagovať s humorom a zabodovali

Video z incidentu sprevádza popis, ktorý sa pri tomto type videa rozhodne často nevidí: „Nevieme, čo máme robiť skôr

A) Plakať, že zase potrebujeme nový zámok

B) Smiať sa na momente, keď si chalan uvedomil, že v prevádzke peniaze nenechávame a domov ide iba s drobákmi.”

Hoci vlámanie do prevádzky určite nie je nič príjemné, Kalifornan ukázal, že aj takéto situácie sa dajú zvládnuť s pokojom, dôvtipom a so štipkou humoru. Namiesto toho, aby prepadli frustrácii, urobili z nešťastnej noci virálny moment, ktorý pobavil Slovensko. O tom, či a ako sa rozhodnú celú situáciu riešiť s políciou, však neinformovali.