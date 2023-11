Chce vystúpiť z EÚ a zatvoriť všetky mešity v krajine: Voľby v Holandsku nečakane ovládol krajne pravicový politik

Geert Wilders nebol vôbec považovaný za ťažkého súpera. Výsledky volieb však ukázali omyl, ktorý urobili súperi aj odborníci, keď politika brali na ľahkú váhu. Jeho Strana pre slobodu (PVV) zvíťazila s veľkým náskokom. Podľa odborníkov ešte môže otriasť európskou politikou.

Nepríjemné a nebezpečné prekvapenie

Krajne pravicová populistická strana, ktorá vykazuje známky extrémizmu zvíťazila nečakane, no s veľkým náskokom, informoval denník Time. Zoskupenie okolo Geerta Wildersa získalo 23,5 percenta hlasov. V 150 člennom parlamente tak dostane 37 kresiel.

Pred sčítaním všetkých hlasov jeho víťazstvu veril len málokto. Wilders pritom nie je žiadny nováčik. V holandskej politike sa pohybuje už desaťročia. Kariéru začínal ako člen liberálnej skupiny vtedajšieho premiéra Marka Rutteho.

Neskôr sa od neho odtrhol a založil protimigračnú PVV. Pre jeho nenávistnú rétoriku voči migrantom a islamu sa mu vyhrážali aj smrťou. V roku 2020 bol dokonca za svoje vyjadrenia o marockých migrantoch uznaný vinným, súd mu však neuložil žiadny trest.

Rétorika nenávisti

Wildersa kvôli jeho populistickej politike a rečiam, na ktorých si vyšliapal cestu k víťazstvu, prirovnávajú k Donaldovi Trumpovi, alebo k novozvolenému argentínskemu prezidentovi Javierovi Mileimu.

Jedným z jeho návrhov, ktorým si získal voličov, je vyhlásenie referenda o vystúpení z Európskej únie. Taktiež plánuje odstúpenie Holandska od svojich medzinárodných záväzkov v oblasti klímy.

Prívržencov zrejme získal aj negatívnym postojom voči pomoci pre Ukrajinu. Tú plánuje zastaviť. Dlhodobo však stavia najmä na téme nenávisti voči islamu. Vyzval na zákaz Koránu v krajine, a taktiež zatvorenie mešít.

Politik hovorí aj o zatvorení hraníc alebo deportovaní ilegálnych migrantov. „Holandsko bolo vážne oslabené v dôsledku pokračujúcich azylových cunami a masovej migrácie,“ píše sa v programe jeho strany.

Zatiaľ nič nie je isté

Ako píšu Aktuality, Wildersova strana zdvojnásobila svoj počet kresiel v parlamente. Spoločná kandidátka Strany práce a Zelenej ľavice, ktorú vedie bývalý eurokomisár Frans Timmermans získala 25 mandátov.

Favorizovaná liberálna pravicová Ľudová strana pre slobodu a demokraciu obsadí 24 kresiel. Nasleduje Nová spoločenská zmluva, ktorá vznikla len tento rok v lete. O takomto výsledku rozhodlo 77,7 percenta oprávnených voličov.

Zatiaľ však podľa českého CNN stále nie je isté, s kým by sa PVV mohlo podariť zložiť koalíciu, a kto zabezpečí Wildersovi, aby sa stal premiérom. Zatiaľ jediným možným partnerom je protestná Strana farmárov (BBB). Ak by sa spojili, stále by im chýbali 2 kreslá. Alternatívou k neúspechu Strany pre slobodu je proeurópska koalícia.