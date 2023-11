Desivá šikana na základnej škole v Bratislave. Mladších spolužiakov držia za nohy von z okna, na WC ich zatvárajú a bijú

V Bratislave sa v týchto dňoch, okrem iného, rieši aj prípad otrasnej šikany na pôde základnej školy. Okrem fyzických či slovných útokov tam majú dokonca držať deti za nohy von z okna. Za eskaláciu sú v istom zmysle obvinení aj rodičia, píše Pravda.

Šikana, respektíve v dnešnej dobe aj kyberšikana, patria k nežiadúcim, no, žiaľ, často prítomným faktorom našej spoločnosti. Nedávno sa na povrch predral ďalší prípad, ktorý vyvolal na sociálnych sieťach značný ošiaľ. Má ísť o masívnu a desivú šikanu na základnej škole v Bratislave, ktorá sa nachádza v mestskej časti Vajnory.

Základná škola Kataríny Brúderovej na ulici Osloboditeľská rieši problém šikany aj na základe toho, že vo facebookovej skupine Vajnoráci sa objavil anonymný príspevok. V ňom sa píše, že vedenie školy si má byť dokonca vedomé toho, akú šikanu v útrobách budovy páchajú starší žiaci na mladších.

Fyzické i psychické útoky

Má ísť o zastrašovanie, fyzické i slovné útoky, ničenie vecí, zamykanie žiakov 1. stupňa na toaletách, či dokonca o držanie za nohy z okna vo vzduchu. Činov sa majú dopúšťať starší žiaci, ktorí navštevujú triedy na 2. stupni. Podľa reportáže Pravdy si je škola vedomá, že tam prebieha šikana, pričom rovnako ako aj starosta časti Vajnory, Michal Vlček, hádžu časť viny na rodičov.

Vedenie školy, spoločne so starostom, však hovoria o tom, že celej veci určite nepomáha prístup rodičov, ktorí to riešia anonymne na sociálnej sieti, kde zbytočne môžu obviniť nevinného človeka. Podľa nich je to nešťastné riešenie. Ako reakciu na posledné udalosti sa mestská časť rozhodla zaslať rodičom domov list s otázkami a odpoveďami, čo robiť v prípade, ak ich dieťa šikanu prežíva, alebo ju vykonáva.