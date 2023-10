Cez noc spravili veľkú akciu na hraniciach s Maďarskom, nasadili stovky policajtov a vojakov. Nechytili ani jedného migranta

Preventívna policajná akcia na hraniciach s Maďarskom mala vyslať jasný signál, že Slovensko nie je bezpečné pre tranzit nelegálnych migrantov a prevádzačov. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v utorok ráno potom, ako sa akcia skončila. Avizoval, že rezort i policajný zbor (PZ) sú kedykoľvek pripravení opätovne nasadiť sily do akcie. Minister dodal, že počas akcie nechytili žiadneho migranta, no podarilo sa dve skupiny odradiť od prechodu hranicou.

„Akcia dala jasne najavo nelegálnym migrantom, ale najmä prevádzačom, že slovenská migračná politika sa jasne mení a nelegálni prevádzači nemajú na Slovensku priestor, aby si robili svoj biznis,“ vyhlásil minister vnútra.

Do akcie nasadili v stovkách príslušníkov polície, vojakov, techniku, psovodov, drony aj vozidlá s termovíziou a člny. Práve vďaka technike sa podľa jeho slov podarilo odhaliť skupinu ľudí v Banskobystrickom kraji a migrantov odradiť od prechodu hranice.

Rezort bude uvažovať o suplovaní ľudskej sily modernou technikou

Avizoval, že rezort bude uvažovať o suplovaní ľudskej sily modernou technikou. Technické vybavenie rezortu zaradil medzi problémy, ktoré bude treba riešiť. Poukázal na efektivitu modernej techniky i na súčasný stav vybavenia.

Minister deklaroval, že dianie vo svete budú ďalej sledovať a hoci sa situácia na srbsko-maďarskej hranici upokojuje, nebudú ju podceňovať. Aj preto požiadal o zvolanie bezpečnostnej rady štátu, aby sa oboznámili s informáciami od spravodajských služieb.

Zdôraznil potrebu ochrany schengenu. Šutaj Eštok by bol rád, keby jeho prvá spoločná zahraničná cesta s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) viedla práve do Maďarska za tamojším premiérom Viktorom Orbánom. Verí, že sa podarí s maďarskou stranou dohodnúť na spolupráci a ochrane hraníc SR i schengenu.

Dočasne poverený šéf polície Rastislav Polakovič doplnil, že doteraz polícia neorganizovala akciu v takom rozmere ako počas noci. Priblížil, že dve skupiny nelegálnych migrantov spozorovali policajti v okresoch Lučenec a Veľký Krtíš. Podľa jeho slov sa však otočili a išli preč, keď videli nasadené sily.