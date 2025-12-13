Cestujúci, zbystrite pozornosť. Od zajtrajšieho dňa na železniciach platí nový cestovný poriadok ZSSK

foto: ZSSK

Jakub Baláž
TASR
V nedeľu (14. decembra) vstupuje do platnosti nový cestovný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Železničiari tak začínajú „nový železničný rok“, ktorý prinesie rýchlejšie a pohodlnejšie spojenia medzi mestami a lepšiu dostupnosť v regiónoch, informoval TASR národný vlakový dopravca.

Nový grafikon vlakovej dopravy 2025/2026 je výsledkom dôkladnej analýzy potrieb cestujúcich. Reaguje na aktuálny dopyt, posilňuje vyťažené linky, zlepšuje nadväznosť spojov a prináša aj moderné súpravy na medzinárodných vlakoch,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Podľa neho sa vďaka ukončeniu viacerých výluk môžu cestujúci spoľahnúť na prehľadnejšie a pravidelné spojenia.

V diaľkovej doprave budú expresy Kriváň a Tatran medzi Bratislavou a Košicami jazdiť ešte rýchlejšie – najrýchlejší spoj zvládne trasu za štyri hodiny a 53 minút. Nočné rýchliky Zemplín sa po ukončení elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou – Humenné vracajú až do Humenného, no už bez autovozňa.

Moderné súpravy Railjet a ComfortJet budú dominovať na medzištátnej trase Praha – Bratislava – Budapešť. „Rýchliky zo Zvolena a z Banskej Bystrice pôjdu až do Žiliny a od leta sa zavedie hodinový takt medzi Bratislavou a Žilinou,“ priblížil Baček.

Zlepšenie vo viacerých regiónoch

ZSSK avizuje lepšie spojenia v regiónoch s viacerými vlakmi v špičke. Na Záhorí začnú všetky vlaky na linke Bratislava – Kúty zastavovať v Sekuliach. Posilnia sa spoje na linke Trenčín – Žilina, výrazne sa skrátia časy prestupov v Kraľovanoch.

Foto: ZSSK

Obnoví sa plynulá prevádzka vlakov po zrušení výluk na tratiach Nová Baňa – Levice a Fiľakovo – Lučenec,“ pokračoval hovorca ZSSK. Vlaky na linke Nové Zámky – Levice budú opäť jazdiť v pravidelnom hodinovom takte. Na východe Slovenska sa v plnej miere obnoví doprava na trase Košice – Humenné a ZSSK plánuje spoje aj pre zamestnancov budúcej automobilky vo Valalikoch.

Cestujúci môžu podľa dopravcu očakávať zásadné zlepšenie dopravy na trati Šurany – Zlaté Moravce. Posilnené osobné vlaky reagujú na potreby dochádzajúcich obyvateľov regiónu. „Na linke pribudnú nové ranné aj popoludňajšie spoje, ktoré zabezpečia lepšie prepojenie obcí s okresnými mestami, školami a pracoviskami v regióne,“ podotkol Baček.

