Cestujúci, pripravte sa: Niektoré vlaky neprídu načas, očakávané je až hodinové oneskorenie

Víkendová zmena času ovplyvní tri nočné diaľkové vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktoré prídu do cieľových staníc s približne hodinovým meškaním. Dôvodom je prechod na letný čas v noci zo soboty 28. na nedeľu 29. marca, keď sa hodiny posúvajú z druhej na tretiu hodinu ráno.
Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, dotknuté vlaky budú premávať podľa platného cestovného poriadku a ich jazdný čas sa nemení, posun času však spôsobí ich neskorší príchod. Ide o spoj na trase Humenné – Praha s odchodom o 19:31, ako aj rýchliky Humenné – Bratislava s odchodom o 21:51 a Bratislava – Humenné s odchodom 22:55.
Odporúčanie pre cestujúcich
Všetky tri spoje môžu mať meškanie do 60 minút. Dopravca preto odporúča cestujúcim, aby s touto skutočnosťou počítali najmä pri plánovaní nadväzných spojov. „Na tratiach susedných železníc budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 3:00, pôjdu už podľa letného času.“
Nahlásiť chybu v článku