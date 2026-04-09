Cestujúci majú smolu: Ryanair zrušil piatkové lety z Bratislavy, do Milána ani Neapola sa nedostanete

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zrušila plánované rotácie letov z Bratislavy do Milána a Neapola a späť v piatok 10. apríla z dôvodu štrajku letových dispečerov v Taliansku.
Pre TASR to potvrdila vo štvrtok hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Demovičová. „Cestujúcich o tejto skutočnosti informoval samotný letecký dopravca e-mailom s informáciou o ďalšom postupe,“ doplnila. Ryanair o zrušení piatkových letov informoval na svojom webe.
Dôvodom je štrajk v Taliansku
„Z dôvodu štrajku riadenia letovej prevádzky v Taliansku sme boli nútení zrušiť alebo zmeniť cestovný poriadok mnohých letov do a z Talianska na piatok 10. apríla. Postihnutí cestujúci boli informovaní e-mailom o dostupných možnostiach,“ uviedol dopravca. Zároveň požiadal všetkých cestujúcich do a z Talianska 10. apríla, aby si skontrolovali aplikáciu Ryanair pre najnovšie informácie.
