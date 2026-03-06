Cestu do týchto destinácií by ste mali zvážiť: Slováci ich milujú, no ministerstvo varuje

Roland Brožkovič
TASR
Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu sa odporúča necestovať do určitých oblastí.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vzhľadom na bezpečnostnú situáciu odporúča necestovať do určitých oblastí Egypta. Rovnako radí zvážiť nevyhnutnosť cestovania do Turecka. Rezort o tom informuje na webe, píše TASR.

„Bezpečnostná situácia v Egypte je v súčasnosti relatívne stabilná. Hrozba výskytu teroristických útokov v krajine nie je vylúčená,“ uviedlo ministerstvo. Hlavné turistické destinácie Egypta ako Šarm aš-Šajch, pobrežie Červeného mora, širšie centrum Káhiry a ostatné oblasti významných národných pamiatok sú egyptskými bezpečnostnými zložkami považované za bezpečné. Zvýšená opatrnosť sa odporúča v niektorých regiónoch, ktoré môžu byť rizikové.

Vzhľadom na situáciu v Gaze MZVEZ varuje pred cestovaním do bezprostrednej blízkosti hraníc medzi Egyptom a Izraelom. Lokality, pri ktorých treba byť opatrný, sú najmä cesta Daháb – Nuwajba – Tábá, mestá Nuwajba a Tábá, cesta Kanatra Šark – Ras Sedr, Káhira – cesta do Suezskej púšte a mestá pozdĺž ciest Ras Sedr a at-Túr.

Rôzne konflikty

Cestovanie do severnej oblasti Sinajského polostrova je vládou zakázané z dôvodu prebiehajúcich protiteroristických operácií a častých útokov voči bezpečnostným zložkám a miestnym obyvateľom. Armáda naďalej prísne obmedzuje pohyb v tejto oblasti. Sever Sinaja, ako aj západné územia na hranici s Líbyou sú dlhodobo považované za rizikové oblasti a dôrazne sa slovenským občanom odporúča, aby do uvedených častí krajiny necestovali.

Foto: SITA/MZV SR

„Pohyb turistov v púštnych oblastiach (Líbyjská púšť, Západná púšť, Biela púšť), ale aj v niektorých častiach na západe a juhu krajiny môže byť obmedzený, prípadne možný iba s policajným sprievodom. Vo všeobecnosti sa neodporúča individuálna turistika do púštnych oblastí,“ dodalo ministerstvo.

Pripomína tiež, že v súvislosti s eskaláciou konfliktu v regióne Blízkeho východu dochádza k uzatváraniu vzdušného priestoru a rušeniu komerčných letov do viacerých krajín v regióne. „Pred cestou si overte aktuálne informácie o letoch priamo u svojej leteckej spoločnosti, keďže môže dôjsť k meškaniam, presmerovaniu alebo zmenám letových poriadkov,“ radí MZVEZ.

Rezort varuje, že konflikt na Blízkom východe môže mať rovnako vplyv na leteckú dopravu pri tranzite cez Turecko. Odporúča kontaktovať leteckú spoločnosť alebo cestovnú kanceláriu a preveriť možnosti náhradného spojenia, priebežne sledovať aktuálne informácie o letoch a riadiť sa pokynmi miestnych orgánov a leteckých spoločností.

Zvýšená vojenská prítomnosť

MZVEZ radí zvážiť nevyhnutnosť cestovania do oblastí v bezprostrednej blízkosti hraníc s Iránom. Zvýšenú opatrnosť odporúča ďalej pri cestovaní do juhovýchodných a východných provincií Turecka susediacich so Sýriou a s Irakom.

Foto: interez.sk

„V uvedených oblastiach môže dochádzať k zvýšenej vojenskej prítomnosti, bezpečnostným operáciám, ku kontrolám a k prípadným administratívnym obmedzeniam pohybu. Cestujúcim sa odporúča sledovať aktuálne bezpečnostné oznámenia miestnych orgánov a riadiť sa ich pokynmi,“ uviedlo ministerstvo. Dodalo, že situácia v tureckých prímorských letoviskách je naďalej pokojná, treba však rátať so zdržaniami na letiskách v dôsledku sprísnených bezpečnostných kontrol.

MZVEZ informuje aj o bezpečnostnej situácii na Cypre. Podľa veľvyslanectva SR v Nikózii je stabilná a bezpečná. V súvislosti s vývojom situácie v regióne však môže dochádzať k odklonom alebo meškaniam niektorých letov. „Prichádzajte na letisko s dostatočným časovým predstihom, priebežne sledujte informácie svojej leteckej spoločnosti,“ radí rezort.

V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978, ktoré sú v nepretržitej prevádzke. „Zároveň odporúčame slovenským občanom, aby v prípade cestovania do zahraničia využili službu dobrovoľnej registrácie alebo mobilnú aplikáciu Svetobežka,“ dodalo ministerstvo.

