Cestári hlásia problémy: Horský priechod je neprejazdný pre časť vozidiel, situácia sa môže rýchlo meniť

Foto: TASR/Ján Krošlák

Nina Malovcová
TASR
Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť.

Horský priechod (HP) Donovaly je aktuálne uzavretý pre nákladnú dopravu nad desať metrov. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia s tým, že v iných úsekoch ciest na území kraja momentálne neeviduje výraznejšie zhoršenú zjazdnosť ciest.

Polícia zároveň upozornila, že cesty na území Banskobystrického kraja sú zasnežené a miestami klzké. Situácia na horských priechodoch sa môže priebežne meniť, preto odporúča motoristom sledovať aktuálne dopravné informácie.

Silný vietor a snehové záveje na horských priechodoch

Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) na sociálnej sieti informovala, že celú noc intenzívne snežilo. Na horských priechodoch fúka mimoriadne silný nárazový vietor, pre ktorý sa na cestách aj po prepluhovaní tvoria do pár minút hlboké snehové záveje. Motoristom odporúča zvážiť nevyhnutnosť cesty cez horské priechody Donovaly, Šturec a Čertovica.

Rovnako polícia odporúča vodičom prispôsobiť rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, dodržiavať bezpečný odstup a zvýšiť opatrnosť, najmä na mostoch, v stúpaniach a klesaniach.

Stav komunikácií BBRSC pravidelne zverejňuje aj na svojej internetovej stránke, kde nájdu vodiči aj aktuálne zábery z kamier na viacerých úsekoch ciest v rámci kraja. V prípade problémov na komunikáciách v správe BBRSC môžu vodiči kontaktovať nonstop call centrum na telefónom čísle 0940 600 060.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ako to je vlastne s pravidlami používania pyrotechniky na Silvestra? Ak ich porušíte, poriadne si…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac