Cesta do Brna sa zmenila na horor. Jasmina Alagič a Gabika Ruman uviazli na diaľnici, zachraňovala ich patrola

Foto: Instagram (jasmina_alagic,)

Frederika Lyžičiar
Benzín síce došiel, no humor ani jedna nestratila.

Stačí chvíľka nepozornosti a bežný výlet sa môže zmeniť na poriadne napínavé dobrodružstvo.

Svoje o tom vedia moderátorka Jasmina Alagič a producentka Gabriela Ruman, ktoré si na ceste do Brna prešli situáciou, na ktorú určite tak skoro nezabudnú. Podľa informácií, ktoré zverejnili na sociálnej sieti a ktoré denníku Plus jeden deň potvrdili, sa dvojica známych žien ocitla v nepríjemnej situácii, keď im počas cesty došli pohonné hmoty priamo na diaľnici.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Keď zábava skončí na okraji diaľnice

Jasmina Alagič priznala, že si nevšimla, že ich auto jazdí už len na rezerve, a to sa im napokon aj vypomstilo. „Nevšimla som si, že už je auto na rezerve, takže samozrejme, že nám prestalo ísť,“ povedala so smiechom vo videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Gabriela Ruman (@gabrielarumanofficial)


Kým Jasmina sa snažila brať situáciu s humorom, jej manažérka Gabriela Ruman reagovala o poznanie vážnejšie. „Môžeš si z toho prestať robiť „prdel“? Jasminečka, poď ďalej od kraja!“ kričala na moderátorku, aby sa vzdialila od odstaveného vozidla.

Strach verzus humor

