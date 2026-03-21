Česko je na nohách, nechce ísť cestou Slovenska: Desaťtisíce ľudí protestujú proti krokom Babišovej vlády

Na Letenskej pláni v Prahe sa v sobotu popoludní zišli desaťtisíce ľudí na demonštrácii, ktorú zvolal spolok Milion chvilek pod heslom „Nenecháme si ukradnúť budúcnosť“. Organizátori chcú upozorniť na to, že kroky vlády Andreja Babiša podľa nich smerujú k oslabovaniu demokratických inštitúcií. Kritizujú tlak na verejnoprávne médiá či výšku výdavkov na obranu. Spolok ľudí vyzval, aby inštitúcie aj verejnoprávne médiá bránili, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Sme tu preto, aby sme sa jasne postavili proti zavlečeniu našej krajiny na cestu Slovenska a Maďarska. A odkazujeme politikom: To, že ste boli zvolení, vám nedáva právo zneužívať moc, ničiť inštitúcie, kupovať si beztrestnosť a zavádzať v ČR maniere východných autoritárov. Táto krajina nie je na predaj a my si ju nenecháme ukradnúť,“ vyhlásil predseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.
Vláda zľahčuje hrozby
Medzi ohlásenými rečníkmi sú viaceré známe osobnosti, napríklad herci Jiří Lábus, Zdeněk Svěrák a Ivan Trojan, ale tiež odborníci na bezpečnosť či vedci. Protest nadväzuje na akciu zo začiatku februára, keď sa na Staromestskom a Václavskom námestí v Prahe zišli desaťtisíce ľudí, aby podporili prezidenta Petra Pavla. Bolo to krátko po tom, ako Pavel zverejnil SMS od ministra zahraničných vecí Petra Macinku týkajúce sa vymenovania Filipa Turka za ministra, na základe ktorých ho obvinil z vydierania.
Organizátori sobotnej demonštrácie poukázali na to, že odvtedy poslanci nevydali Babiša ani predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru na trestné stíhanie, vláda podľa nich robí na úradoch „čistky“, zľahčuje hrozby z Ruska či škrtla peniaze na obranu.
