Česko chce zakázať predaj energetických nápojov deťom. V obchodoch by museli overovať ich vek

V Česku sa zrejme zakáže predaj energetických nápojov deťom, ktoré sú mladšie než 15 rokov. Vláda v stredu podporila návrh skupiny poslancov naprieč politickým spektrom, ktorým by sa zmenil zákon o ochrane zdravia pred škodlivými účinkami návykových látok. Poslanci v návrhu upozorňujú na možné zdravotné riziká, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Deti by si po novom nemohli populárne energetické nápoje kúpiť v obchode a takéto nápoje by nemali byť dostupné ani v škole či na akciách pre deti. V automatoch a na internete by platili rovnaké pravidlá ako pri alkohole, bolo by potrebné overenie veku.

Podľa jednej z predkladateliek návrhu, poslankyne Olgy Richterovej, má návrh podporu všetkých strán v Poslaneckej snemovni, a tak by mal byť podľa nej schválený bez problémov. Energetické nápoje prirovnala k cigaretám – sú podľa nej návykové a nezdravé.

Minister poľnohospodárstva Marek Výborný podotkol, že ochrana detí pred vysoko nežiaducimi účinkami rôznych povzbudzujúcich látok je síce správna myšlienka, je však potrebné vyriešiť niektoré technické a legislatívne problémy. Poukázal na to, že v českom právnom poriadku neexistuje definícia energetického nápoja.

„Možno pôjdeme ešte inou cestou a budeme sa sústrediť skôr na tie škodlivé látky a ich obsah nielen v nápojoch, ale aj v ďalších typoch potravín,“ dodal.