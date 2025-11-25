Česko a Slovensko smútia: Zomrela ikonická herečka, diváci ju môžu poznať zo známej rozprávky

Vo veku 78 rokov v pondelok zomrela česká herečka a dabérka Jorga Kotrbová, známa napríklad ako Zlatovláska z rovnomenného filmu Vlasty Janečkovej z roku 1973. Oznámila to v utorok česká herecká asociácia, píše TASR podľa správ serverov Novinky.cz a Blesk.
„S hlbokým zármutkom v mene rodiny oznamujeme, že nás včera 24. novembra 2025 navždy opustila významná filmová a divadelná herečka a dabérka Jorga Kotrbová,“ oznámila herecká asociácia vo vyhlásení.
Bohatá kariéra
„Pôsobila v pražskom Realistickom divadle a v Divadle na zábradlí. Od 14 rokov účinkovala vo filme, kde vždy zaujala svojím výrazným ženským typom. Mnoho divákov si ju dnes pamätá z rozprávky Zlatovláska, alebo z jej prvej veľkej roly vo filme Trápenie,“ pokračuje asociácia.
„Jej hlas sprevádzal generácie divákov. Právom v roku 2021 získala Cenu Františka Filipovského za celoživotné majstrovstvo v dabingu. Lúčime sa s kolegyňou, ktorá zanechala stopu v českej kultúre i v pamäti divákov. Ďakujeme za prácu, ktorou obohatila našu hereckú komunitu. Úprimnú sústrasť rodine a blízkym,“ uvádza vyhlásenie.
