Česká influencerka otvorila tému toxických vzťahov, z jej názoru budete v šoku. Ľudia sa do nej poriadne obuli

Mladá influencerka Anna sa na Instagrame postarala o poriadny rozruch, keď zverejnila príspevok o svojom pohľade na vzťahy. Vo svojom poste sa zmienila o správaní, ktoré je bežne považované za toxické, no ona sama to vníma ako prirodzenú súčasť vzťahu.

Anna Belaníková patrí medzi populárne influencerky a na Instagrame a TikTok-u sa venuje prevažne témam krásy, módy a cestovania. Jej profil je plný starostlivo upravených fotografií, na ktorých ukazuje trendy outfity, kozmetické tipy a zábery z dovoleniek. Vďaka svojmu esteticky príťažlivému obsahu si získala tisíce sledovateľov, ktorí ju obdivujú nielen pre jej štýl, ale aj pre otvorenosť, s akou hovorí o svojom živote. Tentoraz však vyvolala úplne inú reakciu – jej nedávny príspevok o vzťahoch spustil lavínu kritiky a rozprúdil diskusiu o tom, kde je hranica medzi láskou a toxickým správaním.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Tenká hranica

Zobrazenie polohy, obmedzenie sledovania pre opačné pohlavie, žiadne stretávanie sa s mužmi alebo sprístupnenie hesla k telefónu. I toto považuje Anna vo vzťahu za úplne normálne. Na prvý pohľad nevinné poznámky však môžu prerásť k určitej kontrole alebo manipulácií vo vzťahu. Vymedzenie kamarátov len preto, že ste teraz vo vzťahu, nie je normálne. A svoje jej k tomu povedali aj komentujúci fanúšikovia, ktorí sa do nej pekne „obuli“.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

„Akože, akonáhle si nájdeš chlapa, odkopneš všetkých svojich kamarátov a známych? Vykašleš sa na ľudí, ktorí s tebou boli napríklad roky predtým pre niekoho, s kým budeš pár mesiacov? Fakt dobrá kamoška…“ znie jeden z príspevkov pod videom. Nie je však jediný. „Zdá sa mi to čudné. Prečo by som sa mala podeliť o svoju lokalitu, kde sa nachádzam? Ja to tiež nevyžadujem. Prečo sa vzdať priateľov? Našťastie mám priateľa, ktorý mi verí. Takéto hlúposti fakt neriešime.“

Vlna kritiky