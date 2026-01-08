Ceny začínali na 10 eurách: Zabudnite na Španielsko, Slováci lietali rekordne veľa, táto destinácia je totálny hit

Rok 2025 potvrdil narastajúci záujem Slovákov o letecké cestovanie. Platformu Kiwi.com využilo na vyhľadávanie leteniek viac ako 3,3 milióna používateľov zo Slovenska. Medzi najobľúbenejšie destinácie patrili európske krajiny, konkrétne Taliansko, Španielsko a Spojené kráľovstvo. Najviac rezervácií smerovalo na trasu medzi Viedňou a Barcelonou.
Priemerné ceny leteniek zostali stabilné, no najlacnejšia letenka zakúpená zo Slovenska smerovala z Popradu do Londýna za desať eur. Cestovateľské správanie ovplyvňuje čoraz viac technológia. Mobilnú aplikáciu Kiwi.com si v priebehu roka stiahlo 43 miliónov ľudí po celom svete.
Rekordné čísla a rastúci počet rezervácií
Spoločnosť zaznamenala v roku 2025 viac ako 380 miliárd vyhľadávaní a jej služby využilo vyše 17,9 milióna pasažierov, čo predstavuje medziročný nárast o 4,7 percenta. Globálne priemerná cena letenky dosiahla 164 eur. Celková vzdialenosť, ktorú pasažieri prekonali, presiahla 19 miliárd kilometrov. Slováci v roku 2025 cestovali do 567 miest v 132 krajinách. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k viac než štvrťinovému nárastu rezervácií.
Najobľúbenejšou krajinou sa stalo Taliansko, ktoré vystriedalo na prvej priečke Španielsko. Na treťom mieste skončilo Spojené kráľovstvo, za ktorým nasledovali Francúzsko a Grécko. Medzi mestami viedol Rím, nasledovaný Londýnom, Barcelonou, Milánom a Parížom.
Niektorí cestovatelia sa rozhodli pre výnimočne dlhé cesty. Najdlhšia individuálna trasa, ktorú si rezervoval cestujúci zo Slovenska, merala 58 548 kilometrov. Zahŕňala cestu z Viedne cez Singapur a Melbourne na Fidži, pričom návrat viedol cez Tahiti, San Francisco a Mníchov späť do Európy.
Slováci sú odvážnejší, no Európa zostáva srdcovou záležitosťou
„Naše dáta potvrdzujú, že Slováci sú čoraz odvážnejší cestovatelia, ktorí sa neboja kombinovať vzdialené destinácie a neustále hľadajú nové zážitky. Zároveň však vidíme, že Európa zostáva ich srdcovou záležitosťou, pričom čoraz častejšie objavujú aj autentické miesta mimo hlavných turistických trás,“ uviedla Daniela Chovancová zo spoločnosti Kiwi.com.
Najvyšší dopyt po letenkách zaznamenal mesiac máj, konkrétne dni 7. a 8. máj, ktoré patrili k najvyťaženejším. V tomto období si jeden z cestujúcich zakúpil letenku z Popradu do Londýna za rekordne nízku cenu desať eur. Priemerná dĺžka spiatočných ciest dosiahla sedem dní.
Výrazný podiel tvorili aj krátke mestské pobyty trvajúce do troch dní. Viac než polovica slovenských zákazníkov Kiwi.com patrí do vekovej kategórie od 18 do 35 rokov. Títo mladí cestovatelia si letenky rezervujú v priemere 31 dní pred odletom. Údaje zároveň ukazujú, že len päť percent rezervácií bolo uskutočnených viac ako pol roka vopred.
Od Ománu až po Arktídu
Cieľ cesty si často prispôsobujú výhodnej ponuke – o čom svedčí viac ako 3,3 milióna vyhľadávaní cez možnosť „kamkoľvek“. Takmer polovica cestujúcich si volí doplnkové služby – 40 percent využíva dynamický palubný lístok a 45 percent si pripláca za záruku Kiwi.com Guarantee. Z hľadiska trendov medzi destináciami bol zaznamenaný najvyšší medziročný nárast záujmu o Kosovo (217 %), Čínu (171 %) a Maltu (130 %).
K obľúbeným novinkám patria aj Omán (111 %), Chorvátsko (104 %) a Indonézia (56 %). Mimo hlavného prúdu záujmu sa ocitlo súostrovie Svalbard, známe aj ako Špicberky, kde sa počet slovenských návštevníkov medziročne zdvojnásobil.
„Záujem o Špicberky nám ukazuje, že Slováci už nehľadajú len slnko a pláže, ale túžia po skutočnej divočine. Turisti tam môžu zažiť fascinujúce veci, ktoré inde nenájdu – od pozorovania polárnej žiary a ľadových medveďov až po jazdu na psích záprahoch. Unikátom sú návštevy opustených baníckych osád. Je to cieľ pre tých, ktorí chcú prekročiť hranice bežného cestovania a zažiť Arktídu v jej najčistejšej podobe,“ dodala Chovancová.
