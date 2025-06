Ceny na čerpacích staniciach vás zaskočia, vraciame sa do minulosti: Cesta k moru autom nás tento rok vyjde lacnejšie

Ceny na našich čerpacích staniciach by sa mohli čoskoro opäť znížiť. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, slovenskí motoristi by tak mohli tankovať za ceny ako v dopytovo slabom pandemickom roku 2021.

Ako dodal pre agentúru SITA hlavný analytik finančných trhov XTB Jiří Tyleček, ceny pohonných hmôt síce na týždennej báze vzrástli, ale zatiaľ to nevyzerá na začiatok nejakého silnejšieho trendu. „Cena severomorskej ropy Brent zostáva na nižších úrovniach a podobne sú na tom aj veľkoobchodné ceny pohonných hmôt. Pozitívnym faktorom je tiež pokračujúce posilňovanie eura na páre s americkým dolárom, čo znižuje ceny pre vodičov na čerpacích staniciach. V ďalšom týždni by sme sa mohli dočkať iba nízkych pohybov cien, ktoré by sa dali označiť za stagnáciu,“ dodal Tyleček.

U susedov sú ceny benzínu ešte nižšie

Domáce ceny benzínu sa však pred začiatkom leta radia podľa Boháčka medzi najvyššie spomedzi okolitých krajín. Najviac vieme na benzíne spomedzi našich susedov ušetriť v Česku, či v Poľsku, a to v priemere 14 centov na liter, teda dvojnásobok toho čo minulý rok o tomto čase. Cena nafty je u nás zväčša nižšia ako u našich susedov s výnimkou Česka a Poľska, kde na litri ušetríme 9, resp. 5 centov.

Ak by sme sa rozhodli ísť už v tomto čase na dovolenku autom, tak napríklad pri ceste do Chorvátska sa nám oplatí natankovať plnú nádrž benzínu stále v Maďarsku za 1,45 eura za liter a následne ju doplniť priamo v Chorvátsku, kde sú ceny benzínu o 3 centy nižšie ako u nás. Ak jazdíme na naftu, tankovať môžeme smelo už doma, keďže ceny po ceste aj v cieli sú vyššie ako u nás.

Ak je našou auto-dovolenkovou destináciou vzdialenejšie Bulharsko, oplatí sa nám podľa Boháčka smerovať tankovanie až na cieľ, kde stále vieme ušetriť na benzíne 27 centov a na nafte 21 centov na liter.

Pri ceste do Talianska sa nám vyplatí tankovať opäť raz doma, keďže „po ceste“ aj priamo v krajine sú ceny pohonných látok vyššie, rádovo v priemere o 20 centov. „Pri medziročnom porovnaní však aj v auto-dovolenkových destináciách pre našinca platí, že v porovnaní s minulým rokom nás cesta k moru po „vlastnej línii“ vyjde na palivách v priemere o 8 % lacnejšie,“ konštatoval Boháček.

Priemerné ceny palív na domácich čerpacích staniciach v 21. týždni tohto roka sa podľa údajov Štatistického úradu SR mierne zvýšili. Cena štandardného natural 95-oktánového benzínu sa v priemere predávala za 1,503 eura za liter a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere za 1,403 eura za liter. „Tankovanie je u nás aktuálne medziročne o približne 7 % lacnejšie, čo je pred začiatkom letnej sezóny dobrá správa pre vodičov,“ uzavrel Boháček.