Ceny idú hore: Najviac sa to dotklo týchto potravín, všimli sme si to aj na pultoch našich obchodov. Pozrite si prehľad

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
TASR
Ceny cukru sa znížili už piaty mesiac po sebe, a to o 0,2 % v júli.

Svetové ceny potravín minulý mesiac vzrástli. Dosiahli pritom najvyššiu úroveň za viac ako dva roky. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnila Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Podľa týchto údajov sa index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v júli 2025 zvýšil medzimesačne o 1,6 % na 130,1 bodu. Ide o jeho najvyššiu hodnotu od februára 2023. V medziročnom porovnaní bol index cien potravín o 7,6 % vyšší ako v júli 2024, no stále bol 18,8 % pod vrcholom z marca 2022, po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

Za nárast môžu najmä ceny mäsa a rastlinných olejov

Júlový nárast indexu bol spôsobený predovšetkým stúpajúcimi cenami mäsa a rastlinných olejov. Tieto zisky boli dostatočne výrazné na to, aby kompenzovali pokles cien obilnín, mliečnych výrobkov a cukru. Presnejšie, ceny mäsa vzrástli o 1,2 % a dosiahli nové rekordné maximum, najmä v dôsledku vyšších cien hovädzieho a baranieho mäsa a mierneho nárastu cien hydiny.

Foto: Unsplash

Ceny rastlinných olejov vyskočili o 7,1 % na trojročné maximum, keďže vyššie ceny palmového, sójového a slnečnicového oleja viac než vykompenzovali pokles cien repkového oleja. Na druhej strane, ceny obilnín klesli o 0,8 % na minimá z roku 2020 v dôsledku nižších cien ciroku a pšenice.

Ceny cukru a mliečnych výrobkov pokračujú v poklese

Ceny cukru sa znížili už piaty mesiac po sebe, a to o 0,2 % v júli. Ceny mliečnych výrobkov mierne klesli o 0,1 %, čo bol prvý pokles od apríla 2024 v dôsledku nižších cien masla a sušeného mlieka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vodiči, zbystrite: Ceny palív idú dolu, no trh je nestabilný. Analytik priblížil ďalší vývoj, pripravte…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac