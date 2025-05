Ceny idú hore: Bratislavská MHD zdražie, stane sa tak od 1. júna. Pozrite sa, ako sa to dotkne cestovania

V Integrovanom dopravnom systéme (IDS) Bratislavského kraja (BK) dôjde od 1. júna k zvýšeniu cien cestovného. Ceny budú zvýšené o infláciu i zvýšenú DPH. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako organizátora IDS BK.

Do platnosti vstupuje tarifno-zónová reforma i ďalšie zmeny. „Nový cenník zohľadňuje nielen samotnú reformu, ale aj infláciu za rok 2024, polovicu roka 2023 a zvýšenie DPH o tri percentá,“ približuje Vozárová.

Električenka zdražie, drahšie budú aj základné lístky

Predplatný ročný cestovný lístok, teda električenka, bude po novom stáť pre bratislavské zóny 263 eur, čo predstavuje nárast o sedem percent. Cena 30-minútového lístka bude vyššia približne o desať percent. Základný lístok bude stáť 1,20 eura (1,09 eura pri elektronickom lístku) a zľavnený lístok 0,60 eura (0,55 eura pri elektronickom lístku).

Zmena sa nedotkne predplatných cestovných lístkov pre deti a mládež vo veku od šesť do 18 rokov, výnimkou sú len regionálne zóny. V nezmenenej podobe ostáva aj SeniorPas pre seniorov nad 70 rokov.

Niektoré zľavy sa rušia

Ruší sa však tarifná skupina dôchodca od 60 rokov. Nárok na zľavu ostane dôchodcom od dovŕšenia 60. roku veku, ktorí sú poberatelia starobného, invalidného, respektíve výsluhového dôchodku, ak už majú schválenú registráciu v mobilnej aplikácii IDS BK alebo vydanú bezkontaktnú čipovú kartu dopravcom do 31. mája.

Po tomto termíne už o zľavnené cestovné nebude možné požiadať. „Týka sa to výhradne len cestujúcich, ktorí zatiaľ nedosiahli dôchodkový vek 63 rokov,“ podotýka BID.

Zároveň sa platnosť dovozného/batožinového lístka predlžuje z pôvodných 180 na 300 minút. Po novom bude stáť 0,60 eura (pri elektronickom lístku 0,55 eura). Prichádza aj k úprave ceny predplatného cestovného lístka na cezhraničnej linke 901 Bratislava – Hainburg, kde bude dovozné bezplatné.

Od júna sa menia aj tarifné zóny v bratislavskej integrovanej doprave

V Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) dôjde od 1. júna aj k zmene tarifných zón. Ich počet sa zníži z doterajších 56 malých na 19 veľkých. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako organizátora IDS BK.

„Nový stav je výsledkom postupného vývoja a praxe s výhľadom na ďalší plánovaný rozvoj. Zväčšenie zón a zníženie ich počtu prispieva k jednoduchšiemu, prehľadnejšiemu a férovejšiemu systému cestovania,“ skonštatovala Vozárová.

Jednou z významných zmien je podľa dopravného systému „veľký prstenec“ v okolí Bratislavy, ktorý spája viacero súčasných zón do jednej veľkej. Vzniká veľká regionálna zóna 111, spájajúca priľahlé obce v okolí Bratislavy, ale napríklad aj okresné mesto Pezinok. Do vzdialenejších oblastí bude postačovať cestovný lístok s menším počtom zón.

Bratislava si ponechá dve zóny

V Bratislave ostávajú zóny 100 a 101. Zóna 100 sa pri výpočte ceny bude počítať ako jedna tarifná zóna. Cestu do Bratislavy z prvej regionálnej zóny pokryje po novom teda 3-zónový cestovný lístok s časovou platnosťou 90 minút namiesto 4-zónového cestovného lístka.

Mení sa tiež časová platnosť jednorazových cestovných lístkov. Zakúpené predplatné cestovné lístky so starými zónami však budú platiť do konca ich platnosti, akceptované budú automaticky u všetkých dopravcov aj po zmene. Staré papierové lístky budú platiť tri mesiace, teda do konca augusta. Nákup predplatných cestovných lístkov s novými zónami bude umožnený od 1. júna, keď bude zastavený predaj lístkov podľa starých zón.

Kde a ako kúpiť nový lístok?

Kúpa predplatného cestovného lístka v eShope alebo v mobilnej aplikácii bude umožnená so začiatkom platnosti ešte v daný deň, s maximálnym posunom začiatku platnosti o 30 dní, teda rovnako ako v súčasnosti. Predĺženie jeho platnosti u vodiča v regionálnej autobusovej doprave bude možné až s novými zónami. Automatické dokupovanie jednorazových lístkov v regionálnom autobuse bude možné pre predplatný cestovný lístok so starými aj novými zónami.

Mení sa tiež služba Kartuj (Tapni sa), ktorú môžu cestujúci využívať v dopravných prostriedkoch MHD. V IDS BK sú zapojení dopravcovia Dopravný podnik Bratislava, Arriva Mobility Solutions, Železničná spoločnosť Slovensko (regionálne vlakové linky S8 – S65 a R20 – R60) a Leo Express (vlakové linky S70 a R70).