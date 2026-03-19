Ceny brutálne stúpajú: Izrael zasiahol najväčšie ložisko plynu na svete

Český premiér Andrej Babiš označil izraelský útok na významné ložisko plynu na juhu Iránu za nepochopiteľný. Situáciu označil za veľmi zlú a zdôraznil, že cena plynu aj ropy v dôsledku útokov na Blízkom východe rastie. Povedal to vo štvrtok na tlačovom brífingu pred odletom na summit EÚ do Bruselu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Táto vec totálne ničí trhy. Cena plynu exploduje… A to sme si ešte včera pred tým útokom mysleli, že ceny pohonných hmôt v ČR dosiahli vrchol a že, naopak, bola šanca ich znižovať. Po tom útoku Izraela, ktorý je nepochopiteľný, sa situácia úplne zmenila,“ povedal Babiš. Cena plynu pre európsky trh prekročila vo štvrtok ráno 70 eur za MWh.
Najväčšia zásobáreň sveta
Český minister zahraničných vecí Petr Macinka v stredu v relácii Interview ČT24 povedal, že česká vláda má k dispozícii nástroj, ktorý by Čechom v súvislosti s pohonnými látkami mohol pomôcť. O aký nástroj ide, však nechcel povedať. Reagoval na otázku, či ČR neplánuje podobné obmedzenie ako Slovensko, ktoré dočasne obmedzilo objem nafty, ktorý bude možné natankovať na čerpacích staniciach na Slovensku a či jej vývoz.
Iránska štátna televízia v stredu informovala o tom, že Spojené štáty a Izrael zasiahli významnú plynárenskú infraštruktúru Južný Pars v južnom Iráne na pobreží Perzského zálivu.
Americký prezident Donald Trump neskôr na sociálnej platforme Truth Social uviedol, že Spojené štáty o útoku nevedeli a neboli doň nijako zapojené ako ani Katar, na ktorého plynárenské zariadenia Irán v odvete zaútočil. Trump zdôraznil, že Izrael už takéto útoky robiť nebude, ale ak Irán znovu zaútočí na nevinnú krajinou ako Katar, USA „vyhodia do vzduchu“ celé plynové pole Južný Pars.
Plynové ložisko Južný Pars je najväčším známym ložiskom zemného plynu na svete a nachádza sa v územných vodách Iránu a Kataru. Ťaží sa v ňom 70 percent iránskej produkcie.
Iránska štátna televízia vo štvrtok informovala, že hlavný katarský plynárenský komplex opäť zasiahli raketové útoky. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, čo bolo toto centrum zasiahnuté ničivým útokom Teheránu, ktorý podľa Dauhy spôsobil rozsiahle škody.
Katarská štátna energetická spoločnosť QatarEnergy potvrdila, že iránske rakety poškodili ďalšie zariadenia na spracovanie skvapalneného zemného plynu v priemyselnom centre Ras Laffan, čo „spôsobilo rozsiahle požiare a ďalšie značné škody“.
Zdražela aj ropa
Ceny ropy vo štvrtok vzrástli po tom, ako Irán zaútočil na energetické zariadenia na Blízkom východe po útoku na iránske plynové pole Južný Pars. Znamená to eskaláciu vojny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.06 h SEČ 112,85 USD (98,13 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 5,47 USD (5,09 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 97,29 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 0,97 USD (1,01 %).
