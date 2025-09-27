Celý život periete ponožky nesprávne: Mikrobiológovia radia ako na to. Stačí urobiť túto jednu vec

Myslíte si, že ponožky stačí hodiť do práčky k zvyšnej bielizni na klasický cyklus a hotovo? Omyl. To, ako väčšina ľudí perie ponožky, je nielen nedostatočné, ale aj nehygienické. A to až tak, že si tým môžete dokonca „pestovať“ baktérie na nohách.
Nohy sú jednou z častí tela, ktoré sa potia najviac, píše Mail Online. V topánkach si denne vytvárajú teplé, vlhké a tmavé prostredie, ktoré je ideálne pre rast baktérií a húb. Po celom dni sú tak ponožky plné mikroorganizmov, ktoré pochádzajú nielen z nôh, ale aj z kontaktu s rôznymi povrchmi. Odborníci ich dokonca prirovnávajú k „mikrobiálnym špongiám“.
Ešte horšie je, že nie všetky baktérie na ponožkách sú neškodné. Pretože niektoré z nich môžu byť pôvodcami kožných infekcií, plesní, ale aj patogénmi, ktoré sú odolné voči antibiotikám.
Základ je teplota, na ktorej periete
Väčšina ľudí perie ponožky na 30 až 40 stupňoch, pri takejto teplote však baktérie dokážu prežiť. Podľa mikrobiológov by sa preto ponožky mali prať aspoň na 60 stupňoch Celzia a pracie prostriedky by mali obsahovať enzýmy, ktoré dokážu rozložiť zvyšky potu a baktérií.
Ak však máte práčku, ktorá nezvláda vyššiu teplotu, riešením je žehlička. Po praní ponožky jednoducho prežehlite žehličkou, ideálne s použitím pary, čím zlikvidujete aj tých najodolnejších votrelcov.
