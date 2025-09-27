Celý život periete ponožky nesprávne: Mikrobiológovia radia ako na to. Stačí urobiť túto jednu vec

Ilustračné foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Ako periete ponožky?

Myslíte si, že ponožky stačí hodiť do práčky k zvyšnej bielizni na klasický cyklus a hotovo? Omyl. To, ako väčšina ľudí perie ponožky, je nielen nedostatočné, ale aj nehygienické. A to až tak, že si tým môžete dokonca „pestovať“ baktérie na nohách.

Nohy sú jednou z častí tela, ktoré sa potia najviac, píše Mail Online. V topánkach si denne vytvárajú teplé, vlhké a tmavé prostredie, ktoré je ideálne pre rast baktérií a húb. Po celom dni sú tak ponožky plné mikroorganizmov, ktoré pochádzajú nielen z nôh, ale aj z kontaktu s rôznymi povrchmi. Odborníci ich dokonca prirovnávajú k „mikrobiálnym špongiám“.

Ešte horšie je, že nie všetky baktérie na ponožkách sú neškodné. Pretože niektoré z nich môžu byť pôvodcami kožných infekcií, plesní, ale aj patogénmi, ktoré sú odolné voči antibiotikám.

Ilustračno foto: Freepik

Základ je teplota, na ktorej periete

Väčšina ľudí perie ponožky na 30 až 40 stupňoch, pri takejto teplote však baktérie dokážu prežiť. Podľa mikrobiológov by sa preto ponožky mali prať aspoň na 60 stupňoch Celzia a pracie prostriedky by mali obsahovať enzýmy, ktoré dokážu rozložiť zvyšky potu a baktérií.

Ak však máte práčku, ktorá nezvláda vyššiu teplotu, riešením je žehlička. Po praní ponožky jednoducho prežehlite žehličkou, ideálne s použitím pary, čím zlikvidujete aj tých najodolnejších votrelcov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pozrite sa na nohy: Ak vaše prsty a nechty na nohách vyzerajú takto, môžete mať…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac