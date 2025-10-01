Celý október majú zákazníci tohto operátora 2 stanice zadarmo. Takto si ich môžete pozrieť aj vy

Televízny poskytovateľ Satro oznámil, že počas októbra 2025 budú mať jeho klienti prístup k dvom plateným staniciam, ktoré si bežne nepredplácajú.
„Vážení zákazníci, v októbri 2025 budete môcť sledovať dva kanálové tipy – stanicu Viasat Explore a stanicu Animal Planet,“ spresnil operátor podľa portálu Živé.sk.
Obe televízne stanice budú dostupné v HD kvalite. Viasat Explore prináša programy v češtine, zatiaľ čo Animal Planet vysiela aj v slovenčine. Aktivácia kanálov prebehne automaticky, takže diváci nemusia podávať žiadne žiadosti.
