Čelia nepríjemnej kritike. Kráľovskú rodinu obvinili zo sexizmu, čo sa týka ich detí, toto podľa mnohých nemali urobiť

Kritici si podali kráľovskú rodinu, konkrétne Williama a Kate za účasť na turnaji mužskej dvojhry na Wimbledone, kam sa vybrali pred pár dňami aj so svojimi dvoma najstaršími deťmi, princom Georgeom a princeznou Charlotte. Mladý Jannik Sinner kraľoval víťazstvom na turnaji SW19 a získal svoj prvý titul na Wimbledone nad španielskou tenisovou hviezdou Carlosom Alcarazom.

Finále Grand Slamu sa hralo na Centre Court, pričom princ a princezná z Walesu sledovali zápas z kráľovskej lóže s deťmi Georgeom a Charlotte. Ich najmladší syn, sedemročný princ Louis, tam však s nimi nebol, ako informovala Tyla.

Deň pred finále mužskej dvojhry Kate prišla do Wimbledonu a sledovala, ako 24-ročná poľská ikona Iga Świątek rozdrvila svoju 23-ročnú americkú súperku Amandu Anisimovú prvým dvojitým bagelom, ktorý dosiahla Dorothea Lambert Chambers v roku 1911.

Ostatným sa to nepáči

V exkluzívnej zóne Centre Court sa nachádzali aj známe tváre ako modelka Cara Delevingne, herečka z One Day Ambika Mod a waleská operná speváčka Katherine Jenkins. William, George a Charlotte na ženskej súťaži však chýbali a práve to mnohí ľudia v diskusii na portáli Reddit označili za „sexistické“.

Jeden komentátor na sociálnych sieťach napísal: „Je nechutné, že vždy berú deti na mužské finále, ale nie na ženské.“ Ďalšiemu chýbala najmä najmladšia dcéra kráľovskej dvojice. „Človek by si myslel, že by bolo pekné mať Charlotte na ženskom finále,“ zareagoval ďalší. „Ide o výrazné sexistické správanie,“ nedávala si servítku pred ústa jedna komentujúca.

Iný muž zrejme narážal na to, že rodičia zapísali Charlotte na hodiny tenisu v útlom veku, pričom zdroj pre denník The Sun povedal, že je prirodzeným tenisovým talentom. Je preto škoda, že nevidí aj ženské účastníčky na Wimbledone. „Chodí na hodiny tenisu, nie? Možno jedného dňa bude nasledovať svoju matku ako prezidentka a patrónka a bude rozdávať trofeje,“ napísal jeden muž. Princezná Kate je totiž patrónkou All England Lawn Tennis and Croquet Club a sama je vášnivou tenistkou, ako uviedol magazín Hello!

Samozrejme, že reč padla aj na samotného Georgea, ktorý je prvý, čo sa týka následníctva britského trónu po svojom otcovi, princovi Williamovi. „Človek by si myslel, že by chceli naučiť Georgea ako budúceho panovníka oceňovať tiež ženské športy,“ vyjadrila sa jedna žena.