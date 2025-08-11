Celebrity majú všetko, o čom iní snívajú, no aj tak nariekajú. Odborníčka odhaľuje prekvapivé dôvody

Aj bohatí a slávni majú svoje trápenia, a mnohí z nich sa aj neustále sťažujú. Psychológovia tvrdia, že tento jav má hlboké korene v ľudskej psychike a negatívne myslenie dokáže ovládnuť myseľ bez ohľadu na bankový účet či počet fanúšikov.
Pre portál Daily Mail akreditovaná psychoterapeutka BACP Debbie Keenan vysvetlila, že sťažovanie môže byť návykové a pramení z evolučného nastavenia mozgu. Ten je naladený na vyhľadávanie hrozieb, kedysi to boli šabľozubé tigre, dnes drobné nepríjemnosti, a vďaka „negatívnej zaujatosti“ si ich pamätáme viac než pozitívne zážitky.
Keď sú topánky drahšie než problémy, no sťažnosti aj tak prídu
Podľa Keenan sociálne siete nie sú tým najzdravším miestom na ventilovanie frustrácií, obzvlášť pre celebrity, ktoré sledujú milióny ľudí práve preto, aby si oddýchli od vlastných starostí. Namiesto úniku však dostávajú sprchu sťažností na veci, ktoré sa v porovnaní s ich realitou môžu zdať úplne banálne. „Je to ako stáť na podstavci v lodičkách Louboutin a sťažovať sa, že vás bolia nohy, zatiaľ čo ostatní chodia bosí po chodníku,“ hovorí terapeutka.
Keď sa niekto sťažuje na dovolenku v Dubaji či luxusný životný štýl, ktorý väčšina nikdy nebude mať, môže to pôsobiť ako prejav privilegovanosti a nároku, a pre fanúšikov, ktorí ledva vychádzajú s peniazmi, to môže byť facka do tváre.
Nahlásiť chybu v článku