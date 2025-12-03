Celé Slovensko zahalí „sivá perina“: Situácia bude nebezpečná najmä na cestách, slnko tak skoro nečakajte

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Dohľadnosť môže podľa ústavu klesnúť na 50 až 200 metrov.

V stredu večer a v noci treba na celom území SR počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.

Prvý stupeň výstrahy pred hmlou platí do štvrtka (4. 12.) do 10.00 h. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili meteorológovia. Dohľadnosť môže podľa ústavu klesnúť na 50 až 200 metrov.

V najbližších dňoch pritom veľa slnka nečakajte. „Počasie sa bude v priebehu nasledujúcich dní niesť v ponurom duchu – pripravte sa na nízku oblačnosť, hmly a prehánky či slabý dážď minimálne do konca týždňa,“ informuje iMeteo.

