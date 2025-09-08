Čecha pobúril vzhľad školských zošitov: Písali sme do nich aj my a milovali ich, niektorí kritiku nechápu

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Keď ich vidíme v obchode, okamžite nás vrátia späť do čias základnej školy.

Na chvíľu sa zamyslite a zaspomínajte si na dizajn zošitov, ktoré ste používali za čias základnej školy. Aj vám sa vynorili v hlave tie s červeným obalom a posiate geometrickými tvarmi? Môže sa zdať, že v dnešnej dobe sa veci rýchlo menia, niektoré však zostávajú rovnaké tak dlho, že to ľuďom začne prekážať. U našich bratov Čechov sa rozprúdila búrlivá diskusia na túto tému. 

„Prečo školské zošity vyzerajú stále takto? To za tie roky to nikomu nenapadlo zmeniť?“ opýtal sa pred pár dňami používateľ, ktorý si hovorí @Fenyklos vo svojom príspevku na sociálnej sieti X, všimol si spravodajský portál TN. Okamžite sa stal virálnym a videli ho desiatky tisíc ľudí.

S ikonickými červenými zošitmi sme vyrastali aj my

Mnohí pod príspevkom zverejnili podobný dizajn červených zošitov, ktorý veľmi dobre poznáme aj my na Slovensku. Napokon jeho autor priznal, že mal na mysli práve tieto zošity, no omylom pridal fotku novšieho typu. Niekto mu na otázku odpovedal, že dôvod je jednoduchý – predajú sa ich každý rok milióny, takže zákazník je spokojný (alebo mu je to jedno).

Viacerí sa zhodli, že dôvod na zmenu nevidia a retro dizajn zošitov sa im vlastne páči. No objavili sa aj vtipné komentáre, napríklad v podobe obrázka s kamennou doskou namiesto zošita. Okrem legendárnych červených dizajnov sa vynorila aj spomienka na modré zošity, na ktorých bol zobrazený útes a tiež ich poznáme aj v našich končinách.

Iní len poznamenali, že v obchodoch máme na výber z množstva druhov školských potrieb, s tými najrôznejšími vzormi. No ich cena môže byť vyššia, než pri týchto nestarnúcich klasikách. A možno okrem dávky nostalgie je aj to jeden z hlavných dôvodov, prečo po nich rodičia stále siahajú.

