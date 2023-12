Čakal na ňu v skrini, potom svoju manželku niekoľkokrát bodol nožom. Vo Veľkých Kapušanoch sa odohrala rodinná dráma

V meste Veľké Kapušany na východnom Slovensku sa včera odohrala nečaká rodinná dráma. Jej aktérmi boli manželia, ktorí sú už niekoľko mesiacov v rozvodovom konaní, informoval portál noviny.sk.

Obvinený muž mal čakať na svoju ženu schovaný skrini, v spálni rodinného domu. Keď následne prišla 51-ročná Edita so svojím bratom, aby si zobrali nejaké veci, mysleli si, že v budove nikto iný nie je. Muž neskôr vyšiel zo skrine a svoju manželku mal trikrát bodnúť nožom. Obeť skončila so zraneniami na krku a na chrbte.

Žena skončila s viacerými zraneniami

Jej brat však, našťastie, zachoval svoju duchaprítomnosť a útočníka spacifikoval, pričom mu spôsobil ľahšie zranenia. Zranená žena po útoku vybehla z domu a poprosila o pomoc susedov. Tí jej následne zavolali sanitku. „Prešla bosá, lebo nestihla nič. Len som počul, že kričí odpadnem, odpadnem, pustili ju dnu,“ povedal pre noviny.sk jeden zo svedkov.

„Záchranári na mieste ošetrili 51-ročnú ženu a s otvorenou ranou hrudníka s úrazovým pneumotoraxom ju transportovali do nemocnice v Michalovciach. Do rovnakej nemocnice transportovali aj 52-ročného muža so sťaženým dýchaním,“ povedala Petra Klimešová, hovorkyňa záchranárskej služby. Na miesto následne prišli policajti spolu s kriminalistickým technikom, ktorý zaistil stopy.