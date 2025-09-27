Čaká nás víkend ako na hojdačke: Sobota pripomenie babie leto, nedeľa ukáže tvrdú tvár jesene. Dáždnik rozhodne neodkladajte

Po daždivom a pochmúrnom týždni konečne prichádza zmena. Sobota 27. septembra prinesie na Slovensko citeľné zlepšenie počasia, viac slnka a vyššie teploty. Jeseň, ktorá sa zatiaľ ukazovala v sychravej a melancholickej podobe, nám tak dovolí aspoň na chvíľu zažiť jej prívetivejšiu stránku.
Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) aj portál iMeteo sa zhodujú, že sobota bude prvým dňom, keď sa po daždivých frontoch a hmle konečne objaví jasnejšia obloha. Netreba sa však tešiť predčasne, pretože už v nedeľu sa k slovu znova prihlási chladnejší vzduch a s ním aj viac oblakov.
Sobota prinesie lúče slnka po melancholických dňoch
Podľa SHMÚ začne od severu zasahovať nad naše územie rozsiahla tlaková výš, ktorá sa postará o ústup oblačnosti. Zároveň sa rozpadne frontálne rozhranie, ktoré prinášalo daždivé počasie počas uplynulých dní. Slovensko tak čaká oblačná až zamračená obloha, ktorá sa bude postupne rozpadávať.
Najmä na východnom Slovensku bude dokonca jasno až polooblačno. Ráno sa ešte môžu objaviť hmly a ojedinele aj slabé zrážky, no popoludní už bude citeľne lepšie. Po dňoch, keď sme si museli prikurovať aj počas dňa, tak konečne zažijeme chvíle, ktoré pripomenú príjemnú jesennú pohodu.
Teploty pôjdu nahor, Zemplín bude najteplejší
Najvyššie denné teploty sa podľa SHMÚ vyšplhajú na 14 až 19 °C, pričom na Zemplíne môže byť ešte teplejšie. Vo výške 1500 metrov nad morom bude približne 8 °C. Vietor zostane väčšinou slabý, len v Juhoslovenskej kotline a na juhozápade sa môže krátkodobo rozfúkať rýchlosťou do 20 km/h.
Podľa iMeteo si sobotu užijú aj mestá. V Bratislave a Trnave bude polooblačno a maximálne 17 °C. Košice a Prešov potešia jasnou oblohou a rovnakou teplotou. Žilina nameria až 19 °C, čo z nej spraví jedno z najteplejších miest na Slovensku. V Nitre a Trenčíne zostane viac oblačnosti a približne 15 °C. Martin bude mať polooblačno a 18 °C, Poprad a Banská Bystrica sa udržia medzi 15 až 16 °C.
Nedeľa prinesie návrat hmiel a chladu
V nedeľu sa počasie znova zmení. SHMÚ uvádza, že do strednej Európy zasiahne okraj tlakovej výše od severovýchodu a spolu s ňou aj výšková brázda nízkeho tlaku vzduchu. Výsledkom bude oblačné až zamračené počasie, ktoré sa len miestami prechodne vyjasní.
Na západnom Slovensku treba počítať s mrholením, dažďom alebo prehánkami. V noci a ráno sa opäť objavia hmly, ktoré dodajú dňu typickú jesennú sychravosť. Nočné teploty klesnú na 7 až 2 °C, na západe približne na 9 °C. Počas dňa sa vzduch ohreje na 14 až 19 °C, no na severe Slovenska sa ortuť zastaví približne pri 12 °C. Vietor bude väčšinou slabý, počas dňa sa však na západe a východe rozfúka severný až severovýchodný s rýchlosťou 10 až 30 km/h.
Pondelok a utorok prinesú stabilnejšie počasie
Po oblačnej nedeli by sa situácia mala postupne zlepšovať. Pondelok prinesie polooblačnú až oblačnú oblohu, pričom ranné hmly sa objavia už len miestami. Teploty sa dostanú na 16 až 21 °C. Od utorka sa očakáva výraznejšie zlepšenie. Obloha bude prevažne jasná až polooblačná a teploty vystúpia až na 22 až 23 °C. Zrážky budú výnimočné a Slovensko tak čaká príjemná a stabilná jesenná atmosféra.
