Čaká nás víkend ako na hojdačke: Sobota pripomenie babie leto, nedeľa ukáže tvrdú tvár jesene. Dáždnik rozhodne neodkladajte

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Čaká nás víkend ako na hojdačke.

Po daždivom a pochmúrnom týždni konečne prichádza zmena. Sobota 27. septembra prinesie na Slovensko citeľné zlepšenie počasia, viac slnka a vyššie teploty. Jeseň, ktorá sa zatiaľ ukazovala v sychravej a melancholickej podobe, nám tak dovolí aspoň na chvíľu zažiť jej prívetivejšiu stránku.

Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) aj portál iMeteo sa zhodujú, že sobota bude prvým dňom, keď sa po daždivých frontoch a hmle konečne objaví jasnejšia obloha. Netreba sa však tešiť predčasne, pretože už v nedeľu sa k slovu znova prihlási chladnejší vzduch a s ním aj viac oblakov.

Sobota prinesie lúče slnka po melancholických dňoch

Podľa SHMÚ začne od severu zasahovať nad naše územie rozsiahla tlaková výš, ktorá sa postará o ústup oblačnosti. Zároveň sa rozpadne frontálne rozhranie, ktoré prinášalo daždivé počasie počas uplynulých dní. Slovensko tak čaká oblačná až zamračená obloha, ktorá sa bude postupne rozpadávať.

Foto: Unsplash

Najmä na východnom Slovensku bude dokonca jasno až polooblačno. Ráno sa ešte môžu objaviť hmly a ojedinele aj slabé zrážky, no popoludní už bude citeľne lepšie. Po dňoch, keď sme si museli prikurovať aj počas dňa, tak konečne zažijeme chvíle, ktoré pripomenú príjemnú jesennú pohodu.

Teploty pôjdu nahor, Zemplín bude najteplejší

Najvyššie denné teploty sa podľa SHMÚ vyšplhajú na 14 až 19 °C, pričom na Zemplíne môže byť ešte teplejšie. Vo výške 1500 metrov nad morom bude približne 8 °C. Vietor zostane väčšinou slabý, len v Juhoslovenskej kotline a na juhozápade sa môže krátkodobo rozfúkať rýchlosťou do 20 km/h.

Podľa iMeteo si sobotu užijú aj mestá. V Bratislave a Trnave bude polooblačno a maximálne 17 °C. Košice a Prešov potešia jasnou oblohou a rovnakou teplotou. Žilina nameria až 19 °C, čo z nej spraví jedno z najteplejších miest na Slovensku. V Nitre a Trenčíne zostane viac oblačnosti a približne 15 °C. Martin bude mať polooblačno a 18 °C, Poprad a Banská Bystrica sa udržia medzi 15 až 16 °C.

Nedeľa prinesie návrat hmiel a chladu

V nedeľu sa počasie znova zmení. SHMÚ uvádza, že do strednej Európy zasiahne okraj tlakovej výše od severovýchodu a spolu s ňou aj výšková brázda nízkeho tlaku vzduchu. Výsledkom bude oblačné až zamračené počasie, ktoré sa len miestami prechodne vyjasní.

Ilustračná foto: Unsplash

Na západnom Slovensku treba počítať s mrholením, dažďom alebo prehánkami. V noci a ráno sa opäť objavia hmly, ktoré dodajú dňu typickú jesennú sychravosť. Nočné teploty klesnú na 7 až 2 °C, na západe približne na 9 °C. Počas dňa sa vzduch ohreje na 14 až 19 °C, no na severe Slovenska sa ortuť zastaví približne pri 12 °C. Vietor bude väčšinou slabý, počas dňa sa však na západe a východe rozfúka severný až severovýchodný s rýchlosťou 10 až 30 km/h.

Pondelok a utorok prinesú stabilnejšie počasie

Po oblačnej nedeli by sa situácia mala postupne zlepšovať. Pondelok prinesie polooblačnú až oblačnú oblohu, pričom ranné hmly sa objavia už len miestami. Teploty sa dostanú na 16 až 21 °C. Od utorka sa očakáva výraznejšie zlepšenie. Obloha bude prevažne jasná až polooblačná a teploty vystúpia až na 22 až 23 °C. Zrážky budú výnimočné a Slovensko tak čaká príjemná a stabilná jesenná atmosféra.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Matovič o svojich poslancoch: Zľakli sa, urobili z nás somárov. Keby som bol na ich…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac