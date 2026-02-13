Čaká ich 5 týždňov „prázdnin“: Poslanci prerušili schôdzu, pokračovať budú až v polovici marca

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Dané zmeny si odsúhlasili v piatkovom hlasovaní.

Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok prerušili 46. parlamentnú schôdzu. Pokračovať v nej budú od 17. marca. Ukončiť by ju mali 20. marca.

Dané zmeny si odsúhlasili v piatkovom hlasovaní. Parlament by mal v dňoch 17., 18., a 19. marca rokovať od 9.00 do 19.00 h. V piatok 20. marca má rokovanie trvať od 9.00 do 14.00 h. Hlasovania počas všetkých dní nebudú. Poslanci by o bodoch, ktoré preberú, mali hlasovať až na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa má začať 14. apríla.

Dôvodom je množstvo neprebraných bodov

Schôdza mala podľa harmonogramu končiť 13. februára. Raši pokračovanie schôdze v marcovom termíne odôvodňoval tým, že chce vytvoriť časový priestor na riadne prerokovanie bodov, ku ktorým sa parlament na tejto schôdzi ešte nedostal. Na programe zostalo ešte mnoho bodov. Ide najmä o návrhy z dielne poslancov.

Foto: TASR – Martin Baumann

Opzícia rozhodnutie kritizuje

pozičné strany v piatok po prerušení rokovania pléna Národnej rady (NR) SR kritizovali zmeny v harmonograme aktuálnej schôdze. Obávajú sa, že koaliční poslanci si týmto krokom schválili dva mesiace prázdnin a v marci na pokračovanie aktuálnej schôdze neprídu.

„Musím povedať, že prázdniny majú mať deti a nie poslanci. To je úplne smiešne, čakajú nás ekonomické otázky, ktoré nie sú stále vyriešené, ale poslanci idú na prázdniny. A to je veľmi smutné. My by sme tu mali zasadať, dá sa povedať deň – noc, a riešiť tieto otázky, lebo na tejto schôdzi sme takmer nič nevyriešili,“ vyhlásil predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík.

Predseda opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič zdôraznil, že odloženie schválenia návrhov v skrátenom legislatívnom konaní je pohŕdaním parlamentnými zvyklosťami. „Je to v súlade s aroganciou moci, ktorá nám tu vládne. Oni pohŕdajú ústavou, pohŕdajú parlamentnými zvyklosťami, úplne pohŕdajú viac ako miliónom voličov opozície,“ myslí si Matovič.

Poslankyňa NR SR Lucia Plaváková (PS) považuje za absurdné, že v marci parlament nemá hlasovať. „Už sa im nechce ani stláčať tie gombíky, čo tu väčšina z nich robí. To je ich jediná práca pre mnohých z nich, ale teda už zjavne aj toto je problém. Takže majú v podstate prísť len opoziční poslanci, poslankyne a prerokovať návrhy zákonov, ktoré tam už dlhodobo visia,“ vyhlásila Plaváková. Ako doplnila, so samotným rokovaním v marci problém nemá.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac