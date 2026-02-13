Čaká ich 5 týždňov „prázdnin“: Poslanci prerušili schôdzu, pokračovať budú až v polovici marca

Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok prerušili 46. parlamentnú schôdzu. Pokračovať v nej budú od 17. marca. Ukončiť by ju mali 20. marca.
Dané zmeny si odsúhlasili v piatkovom hlasovaní. Parlament by mal v dňoch 17., 18., a 19. marca rokovať od 9.00 do 19.00 h. V piatok 20. marca má rokovanie trvať od 9.00 do 14.00 h. Hlasovania počas všetkých dní nebudú. Poslanci by o bodoch, ktoré preberú, mali hlasovať až na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa má začať 14. apríla.
Dôvodom je množstvo neprebraných bodov
Schôdza mala podľa harmonogramu končiť 13. februára. Raši pokračovanie schôdze v marcovom termíne odôvodňoval tým, že chce vytvoriť časový priestor na riadne prerokovanie bodov, ku ktorým sa parlament na tejto schôdzi ešte nedostal. Na programe zostalo ešte mnoho bodov. Ide najmä o návrhy z dielne poslancov.
Opzícia rozhodnutie kritizuje
pozičné strany v piatok po prerušení rokovania pléna Národnej rady (NR) SR kritizovali zmeny v harmonograme aktuálnej schôdze. Obávajú sa, že koaliční poslanci si týmto krokom schválili dva mesiace prázdnin a v marci na pokračovanie aktuálnej schôdze neprídu.
„Musím povedať, že prázdniny majú mať deti a nie poslanci. To je úplne smiešne, čakajú nás ekonomické otázky, ktoré nie sú stále vyriešené, ale poslanci idú na prázdniny. A to je veľmi smutné. My by sme tu mali zasadať, dá sa povedať deň – noc, a riešiť tieto otázky, lebo na tejto schôdzi sme takmer nič nevyriešili,“ vyhlásil predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík.
Predseda opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič zdôraznil, že odloženie schválenia návrhov v skrátenom legislatívnom konaní je pohŕdaním parlamentnými zvyklosťami. „Je to v súlade s aroganciou moci, ktorá nám tu vládne. Oni pohŕdajú ústavou, pohŕdajú parlamentnými zvyklosťami, úplne pohŕdajú viac ako miliónom voličov opozície,“ myslí si Matovič.
Poslankyňa NR SR Lucia Plaváková (PS) považuje za absurdné, že v marci parlament nemá hlasovať. „Už sa im nechce ani stláčať tie gombíky, čo tu väčšina z nich robí. To je ich jediná práca pre mnohých z nich, ale teda už zjavne aj toto je problém. Takže majú v podstate prísť len opoziční poslanci, poslankyne a prerokovať návrhy zákonov, ktoré tam už dlhodobo visia,“ vyhlásila Plaváková. Ako doplnila, so samotným rokovaním v marci problém nemá.
