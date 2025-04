Bývalý ženích z Ruže pre nevestu prezradil, ako to bolo s vyhadzovaním neviest. Priznal, ako mu pri výbere radil štáb

Tomáš Tarr bol úplne prvým potenciálnym ženíchom, ktorý si v tejto šou hľadal nevestu. Jeho srdce si nakoniec získala Petrana, pričom si vyberal medzi ňou a Mirkou. S Petranou spolu ostali niekoľko mesiacov po šou, no nakoniec sa rozišli. Tomáš neskôr šokoval tým, že sa dal dokopy s inou bývalou ružičkou – Marcelou. Vzťah im bohužiaľ nakoniec nevydržal, no rozišli sa v dobrom.

V súčasnosti prebieha tretia séria slovenskej Ruže pre nevestu, no diváci predtým mali možnosť spoznať ako ženíchov Tomáša, Radka a v českej verzii aj Honzu, vďaka čomu majú možnosť medzi sebou porovnávať ženíchov, ich rozhodnutia pri výbere partnerky aj to, ako sa k ním správajú. Mnohých pritom už niekoľko sérií trápi otázka, či má pri vyhadzovaní súťažiacich slovo aj štáb a Tomáš Tarr sa konečne rozhodol prelomiť mlčanie a odpovedať na túto otázku v StarTalks s Ninou od TV Pravda.

Poprel, že by sa riadil scenárom

31-ročný podnikateľ a influencer hľadal lásku v prvej sérii. Dievčatá, ktoré bojovali o jeho srdce, pritom museli už vopred zvažovať to, že ak vyhrajú, budú sa musieť zmieriť s tým, že Tomáš žije v Bangkoku. To nakoniec Petrane neprekážalo a odišla tam za ním, hoci ich láska nakoniec nevyšla.

Na charizmatického ženícha sa však nezabudlo ani dávno po tom, ako sa začala vysielať druhá séria. V momente, ako totiž Radko Urbanyak preniesol v šou podobnú vetu ako Tomáš, diváci vo veľkom začali diskutovať o tom, či je to tým, že v šou dostávajú scenár. Ako sme vás v tom čase informovali, na sociálnej sieti prebiehali búrlivé diskusie o tom, že je celá Ruža pre nevestu podvod a všetko je vopred naplánované.

K celej situácii sa nakoniec vyjadril samotný Tomáš a uviedol veci na pravú mieru. Povedal: „Už som to spomínal veľakrát, scenár sme nemali.“ Následne dodal, že to, že Radko vyslovil rovnakú vetu ako on, bola čistá náhoda. Bývalý ženích tak s úprimnosťou a odhaľovaním zákulisia nemá problém a teraz to spravil znova v StarTalks s Ninou.

Čo hralo rolu pri ceremoniáli ruží