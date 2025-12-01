Bývalý prezident prekvapil fotkami s nahou ženou: Predáva pyžamá. Kto ich kúpi, bude vraj šťastlivec

Bývalý slovinský prezident a premiér Borut Pahor sa po odchode z politiky pustil do predaja pyžám cez internet. Nedávno zverejnil fotografiu, na ktorej v posteli pózuje s nahou blondínkou. Fotka okamžite vyvolala rozruch na sociálnych sieťach.
Na Instagrame opisuje svoju značku pyžám ako výnimočnú a tvrdí, že kto ju nosí, bude šťastlivcom, pričom žena alebo dievča, ktoré sa k nemu pritúli, bude šťastlivka. Pahor sa pritom označuje za vášnivého fanúšika pyžám a pripomína, že počas štúdií pracoval aj ako model. Informoval o tom portál Pravda.
Dehonestácia prezidentskej funkcie
Používatelia sociálnych sietí fotografie kritizovali a označovali ich za nevhodné pre bývalého prezidenta. Niektorí sa domnievajú, že snímky mohli byť vytvorené umelou inteligenciou, iní upozorňujú na Pahorovu schopnosť zarobiť na svojom verejnom obraze.
Desať rokov ako prezident, skončil pri pyžamách
Borut Pahor pôsobil ako prezident Slovinska v rokoch 2012 až 2022 a predtým bol premiérom. Po skončení mandátu sa špekulovalo o jeho možnom pôsobení v EÚ pri dialógu medzi Srbskom a Kosovom, nakoniec sa rozhodol pre súkromný sektor a pyžamá.
