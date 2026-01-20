Bývalú ministerku pôdohospodárstva za SNS mala obviniť polícia. Vedú voči nej trestné stíhanie

Bývalú ministerku za SNS, Gabrielu Matečnú, obvinili z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Píše o tom portál Aktuality. V súčasnosti je štátnou tajomníčkou na ministerstve životného prostredia.
Aktuality píšu, že okrem Matečnej je stíhaná aj ďalšia osoba.
„Zo strany odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave je v súčasnosti aj naďalej vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Nakoľko vyšetrovanie doposiaľ ukončené nebolo, z dôvodu zachovania jeho objektívnosti a zároveň, aby nedošlo k jeho zmareniu, akékoľvek bližšie informácie nie je možné v súčasnosti poskytnúť,“ reagoval Lukáš Pecek z bratislavskej polície na dotaz portálu Aktuality.
Gabriela Matečná bola v rokoch 2016 až 2020 ministerkou pôdohospodárstva za SNS.
Nahlásiť chybu v článku