Budúcoročný štátny rozpočet má viacero nedostatkov, upozorňuje ZMOS a odmieta ho. Najviac mu prekáža táto vec

Foto: TASR - Martin Baumann

Roland Brožkovič
TASR
Rozpočet samosprávam uberá 246 miliónov eur.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) odmieta návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Upozorňuje na to, že samosprávam uberá 246 miliónov eur. Uviedol to predseda združenia Jozef Božik na sociálnej sieti po utorkovom rokovaní na Ministerstve financií SR v Bratislave.

„S kolegami sme odmietli predstavený návrh štátneho rozpočtu. Ten v predmetnom návrhu uberá samosprávam 246 miliónov eur. Ak k tomu prirátame ďalšie jedno percento príjmov v kontexte konsolidácie číslo dva, keď klesol výnos dane z príjmov fyzických osôb z 56,1 na 55,1 percenta (pre budúci rok klesá ďalej na 53 percent), tak sa už bavíme o objeme takmer 290 miliónov eur. Je to obrovské číslo a veľký tlak na rozpočty miest a obcí,“ skonštatoval.

Vyriešenie rozpočtových pravidiel

Zástupcovia ZMOS apelovali na rokovaní o definitívne vyriešenie rozpočtových pravidiel. „Aby rezervný fond mohol už navždy byť použitý aj na bežné výdavky,“ podotkol Božik. Predstavitelia združenia zároveň požiadali o prerokovanie technickej novely ústavného zákona o dlhovej brzde. „S cieľom vylúčiť samosprávy, ktoré sú v zákone o rozpočtových pravidlách tak zviazané, že nikdy nemôžu vytvoriť dlhy, ktoré by ohrozili štát,“ doplnili.

Božik avizoval, že to chce predložiť aj na štvrtkovom zasadnutí (9. 10.) Hospodárskej a sociálnej rady SR. „Zároveň sme požiadali aj o riešenie chýbajúcich 12,1 milióna eur pre navýšenie platov zamestnancov školstva v originálnej pôsobnosti miest a obcí, ktoré posielame z našich rozpočtov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia,“ dodal.

Hlavným predmetom utorkového rokovania bol štátny rozpočet v kapitole samospráva miest a obcí. Zúčastnili sa na ňom štátny tajomník rezortu financií Radovan Majerský a riaditeľ odboru financovania územných samospráv Jozef Mikš, šéf ZMOS Božik, prvý podpredseda združenia Martin Červenka, podpredseda komory miest Vladimír Maňka a riaditeľka Kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovenka žiadala o invalidný dôchodok, pretože má traumu z Brna: Tvrdila, že rozhodovať nemal súd…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac