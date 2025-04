Budúcnosť dôchodkov je neistá. Odborník upozornil na nespravodlivosť, ktorá už o chvíľu čaká dôchodcov

V súčasnosti sa dôchodcovia pri odchode do dôchodku riadia viacerými jednoduchými pravidlami. Aktuálne potrebujete na to, aby vám vznikol nárok na starobný dôchodok, dosiahnuť dôchodkový vek a získať aspoň pätnásť rokov dôchodkového poistenia. Dôchodkový vek sa navyše skracuje, zvyčajne ženám, za každé vychované dieťa o šesť mesiacov.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Zatiaľ čo momentálne ešte stále dôchodcovia odchádzajú do dôchodku na základe tabuľky, ktorú nájdu na stránke Sociálnej poisťovne, o chvíľu príde zmena. Ako sme vás totiž upozornili v článku, táto tabuľka končí pri ročníku ľudí narodených v roku 1966, a tak jej platnosť v podstate skončí v roku 2030.

Pravidlá dôchodku sa budú meniť

Na základe novej legislatívy sa dôchodkový vek osôb narodených v roku 1967 a neskôr bude určovať v nadväznosti na vývoj dĺžky života v starobe. Aj v tomto prípade sa však bude krátiť o počet vychovaných detí, a to o šesť mesiacov.

To však nie je jediná zmena, na ktorú by sa mali budúci dôchodcovia pripraviť. „Dôchodky budú v budúcnosti nižšie a do dôchodku sa bude chodiť neskôr ako dnes. Súčasný systém je neudržateľný a už teraz sú v zákone o sociálnom poistení ustanovenia, podľa ktorých – budú dôchodky v budúcnosti nižšie a do dôchodku sa bude chodiť neskôr ako dnes,“ upozornil daňový odborník Jozef Mihál v príspevku.

Následne vysvetlil aj konkrétne dôvody, prečo k tejto zmene dôjde a prečo budúce ročníky už nebudú mať taký výhodný výpočet sumy dôchodku, ako ho majú súčasní dôchodcovia.

Čo ovplyvní výpočet dôchodku